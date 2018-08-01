"Yol Arkadaşım" açıkhava sinemasında izleyiciyle buluşacak

Watergarden İstanbul’un teras katında, yıldızlar altında gerçekleşen Açıkhava Sineması’nda bu Perşembe saat 21.00’de Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Emre Kınay’ın başrollerini paylaştığı gişe rekorları kıran komedi filmi "Yol Arkadaşım" izleyiciler ile buluşacak.

Başarısız ilaç mümessili Onur’un Kurban Bayramı’na üç gün kala kendisine koyduğu üç hedefi gerçekleştirmedeki eğlence ve macera dolu yolculuğunu konu alan Yol Arkadaşım, havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde Türk Telekom Prime üyelerine ve Watergarden İstanbul’un tüm misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.