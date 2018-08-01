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01 Ağustos 2018 13:09

"Yol Arkadaşım" açıkhava sinemasında izleyiciyle buluşacak

Yaz boyunca Watergarden İstanbul’da Türk Telekom Prime ile gerçekleşen Açıkhava Sinema programının bu haftaki konuğu gişe rekorları kıran komedi filmi "Yol Arkadaşım" olacak.


01 Ağustos 2018 13:09


Watergarden İstanbul’un teras katında, yıldızlar altında gerçekleşen Açıkhava Sineması’nda bu Perşembe saat 21.00’de Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Emre Kınay’ın başrollerini paylaştığı gişe rekorları kıran komedi filmi "Yol Arkadaşım" izleyiciler ile buluşacak.


Başarısız ilaç mümessili Onur’un Kurban Bayramı’na üç gün kala kendisine koyduğu üç hedefi gerçekleştirmedeki eğlence ve macera dolu yolculuğunu konu alan Yol Arkadaşım, havuz şovlarının renkli atmosferi eşliğinde Türk Telekom Prime üyelerine ve Watergarden İstanbul’un tüm misafirlerine ücretsiz olarak sunulacak.




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