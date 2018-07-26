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26 Temmuz 2018 13:44

Yol çalışması yapan damperli kamyon yan yattı

Sultangazi’de yol düzeltme çalışmasında görev alan damperli bir kamyon devrilerek yan yattı.

Yol çalışması yapan damperli kamyon yan yattı

26 Temmuz 2018 13:44

Kamyonun sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.


Olay, Habibler Taşocağı yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, damperli bir kamyon yol düzeltme çalışması yapıyordu. Kamyon sürücüsü yola dolgu malzemesi dökmek için damperi kaldırmasıyla birlikte araç yan yattı. Devrilen kamyonun sürücüsü şans eseri burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlatıldı.




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