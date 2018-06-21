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21 Haziran 2018 00:16

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Eyüpsultan Edirnekapı’da bir kişi yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada belediye otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

21 Haziran 2018 00:16

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası cenaze Adli Tıp Kurumu aracıyla morga kaldırıldı.


Olay saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Edirnekapı Rami Caddesi ile Savaklar Caddesi’nin birleştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Özçelepi (38) yolda seyir halinde olan Gündekin Hızır kontrolünde 32 hat numaralı Cevatpaşa-Eminönü seferini yapan belediye otobüsünün altında kaldı. Belediye otobüsünün yolcunun üzerinden geçtikten sonra büyük bir gürültü çıkması üzerine yolcular ve belediye otobüsü sürücü araçtan inince durumu fark etti. Aşağı inen sürücü ve yolcular gördükleri karşısında şoka uğrarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri sokağı her iki yönden güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekipleri vatandaşın üzerinde yaptıkları inceleme sonrası Hüseyin Özçelepi’nin cansız bedeni Eyüpsultan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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