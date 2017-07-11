Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Çarpmanın etkisiyle kadın yol kenarına savrulup hayatını kaybetti.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Çekmeköy’de meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeyen çalışan 39 yaşındaki Dilet Temur’a seyir halinde olan bir araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yolun kenarına savrulurken, çarpan araçta kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Temur’un hayatın kaybettiği anlaşıldı. Temur’un cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan aracı tespit etmek için soruşturma başlattı.