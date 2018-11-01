Yonca Aközer: "Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmesi açısından önemli bir karar"

Aközer, yapılan indirimin yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek açısından önemli bir karar olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Vergide İndirim Paketi” sektörde heyecanla karşılandı. Bakan Albayrak, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ile konutta ÖTV ve KDV indirimleri yapıldığını, yeni oranların yıl sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı. Konut satışında KDV oranının yılbaşına kadar 10 puan düşürülerek yüzde 8'e çekilmesi, tapu harçlarının yüzde 4 yerine yüzde 3 üzerinden hesaplanması Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründen de olumlu yanıt aldı. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, vergide indirim paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmesi açısından önemli bir karar

Aközer yaptığı açıklamada, bu sayede gayrimenkul sektörünün hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Aközer, gayrimenkul sektöründe hareketlenmeyi sağlayacak her tür kararın hem istihdam hem de yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Aközer sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de gayrimenkul sektörünün hareketliliğini ve yabancı yatırımcılara gösterebilmek için 4-5 Aralık 2018 tarihinde ikinci kez düzenleyeceğimiz RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nda sektörün gelişmesi için atılması gereken adımları konuşacağız. Sektöre yön veren isimler ile kamu temsilcilerini bir araya getireceğimiz bir oturum da RE360'ın ana başlıklarından birisini oluşturacak. Böylece sektör ilk elden kaygılarını aktarma fırsatını da bulacak.”

Aközer, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından birisi olan MIPIM'in stratejik desteği ile düzenlenecek olan RE360 Buluşması öncesinde yapılan bu iyileştirici adımların yabancı yatırımcıların dikkatinden kaçmayacağını ifade etti.