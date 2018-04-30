Doç. Dr. Jale Özdemir göğüs büyütme ameliyatları ile ilgili bilgiler paylaştı.

Göğüs büyütme ameliyatı sadece hacimsel büyütme değil, göğüs şeklinin ve konumunun değiştirilmesini içerdiğini belirten Medicana Bahçelievler Hastanesi Plastik, Doç. Dr. Jale Özdemir, göğüs büyütmede kullanılacak yöntem ve protez, hastanın göğüs duvarı yapısı ve göğüs dokusu özellikleri yanı sıra hastanın ameliyat sonrası göğüs şekli ile ilgili beklentileri dikkate alınarak seçilmesi gerektiğini vurguladı. Bu şekilde ideal bir göğüs yapısı oluşturulması amaçlandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Jale Özdemir, göğüs büyütme ameliyatları sonrası güneşten korunmak gerektiğinin altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Özdemir, göğüs büyütme ameliyatları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Göğüs büyütmede protezin kas zarı altına yerleştirilmesi, doğal bir göğüs görünümü kazandırdığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ’’Göğsünde sarkma olmayan ve göğsünde iz istemeyen hastalarda koltuk altı kesisi ideal bir yaklaşım. Belirgin göğüs asimetrisi olan hastalarda ise göğüs başından yapılan kesiden girilerek, göğüs başı yukarı taşınabilmekte, aynı seansta protez de yerleştirilerek yeniden şekillendirme ile dik bir göğüs yapısı sağlanmakta. Bu giriş yolunda da protez fasya altına yerleştirilebilmekte ve doğal bir göğüs şekli sağlanabilmekte’’ dedi.

’’3-4 santimlik kesiler ile protez işlemi uygulanıyor’’

Yrd. Doç. Dr. Özdemir sözlerine şöyle devam etti: ’’Göğüs büyütmek için kullanılan protezleri başlıca 4 farklı teknik ile göğüs hacmine yerleştiriyoruz. Göğüs başı, göğüs altı kıvrımı, koltuk altına yapılan 3-4 santimlik kesilerden veya göbek deliğinden girilerek protez yerleşim işlemi uygulanıyor’’.

’’Doğum sonrası göğüs küçülmesi durumlarında da göğüs büyütme işlemi yapılabiliyor’’

Göğüs büyütme işlemi tipik olarak küçük, gelişmemiş veya doğum sonrası küçülmüş göğüsleri büyütmek amacıyla yapılır diyen Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ’’Göğüslerin küçüklüğünün kişinin beden algısında ve özgüveninde sıkıntı oluşturması, kalça ve göğüs ölçüsü arasında orantısızlık olması, doğum sonrası göğüs küçülmesi, sarkması veya gevşemesi, kilo alıp vermeler sonrası göğüs küçülmesi, şekil bozuklukları ve iki göğüs arasında asimetrinin olması ( biri büyük biri küçük gibi) durumlarda göğüs büyütme işlemi uygulanmaktadır’’ açıklamalarında bulundu.

Ameliyat sonrası bu dikkat edilmeli gereken detaylar

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ameliyat sonrası bu dikkat edilmeli gereken detayları şöyle sıraladı:

’’Yürüyüşler yapılabilir fakat yoğun efor gerektiren, göğüs kaslarını zorlayıcı (tenis, yüzme gibi) sporlar 6-8 hafta ertelenmelidir. Hastalar genellikle birkaç gün içinde işlerine dönebilmekle birlikte, 1 hafta araba kullanmaması, 3 hafta süreyle ağır şeyler kaldırmaması ve kollarını yukarıya hareket ettirmemesi önerilmektedir. Yara iyileşmesinin yoğun olduğu ilk 15 gün içerisinde terlemekten kaçınılmalıdır. Egzersiz esnasında mutlaka doktorunuzun önereceği sütyen kullanılmalıdır. 4-6 hafta süre ile göğsün direk güneşten korunması önerilir. Özellikle kesi izi 50 faktörlü güneş kremi ile veya bantla güneşten korunmalıdır aksi takdirde iz daha koyu bir renk alır. Göğüs protezi hamileliğe engel değildir. Olumsuz bir durum arz etmeden emzirme işlemi yapılabilir. Mamografi kontrolleri öncesinde çekim yapan teknisyene mutlaka bilgi verilmelidir. Çekim buna göre yapılmalıdır. Göğüs protezi, MR ve bilgisayarlı tomografiden etkilenmez kolaylıkla radyolog tarafından filmler yorumlanabilir. Silikon göğüs protezlerinin son kullanım tarihi yoktur. Fakat kadın hayatındaki döngü ve değişikliklerden dolayı büyüklük ve yer değişimi talep edilebilmektedir. Eğer büyüklük değiştirilecekse protezler mutlaka yenileri ile değiştirilir. Altında tel destekli (balenli) olan sütyenler en az 3 ay kullanılmamalıdır. Göğüs başında his kaybı gibi geçici değişiklikler hissedilebilir; ancak geçici sürelidir’’.