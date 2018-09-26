Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu: " Depremler için alınacak önlemler, genel anlamda diğer afetleri de kapsamaktadır”

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremde alınacak tedbirlerle ilgili konuşarak, "Depremler için alınacak önlemler, genel anlamda diğer afetleri de kapsamaktadır” dedi.

Çağdaş ve uygar toplumlar organize olmuş toplumlardır, söylemi ile hareket eden Avcılar Belediyesi, eğitim, sanat ve kültürel anlamda devam ettiği çalışmalarına, sosyal sorumluluk projeleri ile de hız kesmeden devam ediyor. Avcılar Belediyesi tarafından gelenekselleştirilerek, her ayın son pazartesi günü saat 15.00'de yapılan ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) eğitim toplantısı, 24 Eylül Pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu'nda gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu yaptığı konuşmada; “Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi'nin tartışılmasına 1992 Erzincan ve 1995 Dinar Depremlerinden sonra başlamıştır. 1992 Erzincan ve 1995 Dinar Depremleri ile 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri dış merkezleri, faylanma özellikleri ve etkileri açısından ‘Kent Depremleri' niteliğindedir. Dolayısıyla karşılaşılan sorunlar farklılaşmış, planlama ve önlemlerin içerikleri değişmiştir. Depremler için alınacak önlemler, genel anlamda diğer afetleri de kapsamaktadır” dedi.

Önemli olan ne kadar hazır olduğumuz

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de konu ile ilgili olarak “ Depremin ne zaman ve kaç şiddetinde olacağı değil, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemlidir. Avcılar'da olası bir afet durumu sonrası hayatı ne kadar hızlı normalleştirebiliriz bunların planını yapıyoruz. Toplanma yerlerinden süresiz enerjili akıllı direklere, toplanma alanlarında yiyecek ve barınakların hazır bulundurulmasından olası bir afet durumunda Avcılar ‘da yaşayan engelli bir vatandaşımızı kimin kurtaracağına kadar, hesaplarımızı yapıyoruz. Avcılar denilince akla ilk önce deprem değil, Japonya gibi depremle nasıl başa çıkıldığını gösteren şehir gelecektir” dedi.