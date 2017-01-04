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04 Ocak 2017 14:25

YTÜ başarılı akademisyenlerini ödüllendirdi

YTÜ başarılı akademisyenlerini ödüllendirdi

04 Ocak 2017 14:25

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), uluslararası saygın dergilerde YTÜ adresli sekiz ve üzeri yayın yapan akademisyenlerini ödüllendirdi. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, bilime katkı sunan bilim insanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
Yıldız Teknik Üniversitesinde YTÜ adresli sekiz ve üzeri bilimsel yayın yapan öğretim elemanları düzenlenen törenle ödüllendirildi. Beşiktaş Kampüsü Oditoryum’da düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Göksel Ağargün, Prof. Dr. Galip Cansever, Prof. Dr. Yücel Şahin ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, ülkeye ve üniversiteye bilimsel katkı veren akademisyenlere her türlü desteği vereceklerini söyledi. Rektörlük seçimleri sırasında açıkladığı ve görevi devralır almaz hayata geçirmeye başladığı 23 proje hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, bu projelerden bir kısmının gerçekleşmek üzere olduğunu belirtti.

“2017’de tematik araştırma merkezleri açılacak”
Davutpaşa kampüsü master plan çalışması ve ulaşım planını bitirmek üzere olduklarını aktaran Rektör Şahin, tematik araştırma merkezlerinin bir kısmının 2017 yılında hizmete gireceğini belirterek, tematik araştırma merkezlerinin etrafında gruplanacak akademisyenlerin belirleneceğini belirtti. Rektör Şahin, konuşmasını üniversite ile ilgili yaptıkları diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek tamamladı.
Konuşmaların ardından Yıldız Teknik Üniversitesi adresli sekiz ve üzeri yayın yapan 147 öğretim elemanı ödüllerini Rektör Şahin’in elinden aldı.



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