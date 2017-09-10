Yücel Koç sordu: "Yalan mı ?"

Yalan mı?"

Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç, bugün "Ahtapotun kolları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında CHP ve Aydın Doğan medyasının darbeye kadar FETÖ’nün yanında yer aldığını belirten Koç, "Milletin o geceki zaferi, bu asrın tamamına şamil olacaktır. Yani... Ne yapsanız boş, göklerden gelen bir karar vardır" dedi. İşte o yazı:

"Birkaç yazımızda kibarca dedik ki; bu ülke 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü gördü...İlkinde Başbakan ve Bakanlar asıldıÖbüründe 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkenceden öldü...Bu darbeleri de FETÖ teröristleri yapmadı. Yapanların amacı da hiçbir şekilde ülkenin, milletin menfaati değildi. FETÖ, 15 Temmuz’da nasıl Batı’ya hizmet için teröristlerini sokağa döktüyse onlar da bu darbeleri aynı odaklar için yaptıYalan mı?

Yine dedik ki; Batıcı olmakla övünen laiklerin 28 Şubat postmodern darbesi ülkenin muhafazakâr kesimini, Anadolu sermayesini ezip geçerken FETÖ’yü güçlendirdi. Fetullah Gülen’e toz kondurmayan Bülent Ecevit, Aydın Doğan’ın bir dediğini iki etmeyen Mesut Yılmaz, FETÖ’nün kılına bile dokunmadı, aksine onların önünde kim engelse ortadan kaldırdı. FETÖ’cüler aynı dönemde ‘Genelkurmay Karargâhı’nda, Genelkurmay Başkanı’nın odasında ağırlandı. Yalan mı?

O dönem derin devlet ’Beyaz Türkler’di. 28 Şubat’ı bunlar organize etti. Gericilik ve ’yeşil sermaye’ yalanlarıyla Anadolu Aslanları hedef alındı. En az 500 bin şirket kapandı. Minimum 5 milyon insan işsiz kaldı. Amaçları, "Türkiye sanayileşmesin, güçlenmesin. Batı’nın arka bahçesi olmaya devam etsin"di. Bu yüzden firmaların işletme sermayeleri ellerinden alınarak, kasıtlı batırıldı. Bunların içinde bir tane bile FETÖ’nün müessesesi yoktu. Yalan mı?

AK Parti döneminde ‘Batılı laik kuklaların’ yaptığı Cumhuriyet yürüyüşleri, kapatma davası ve muhtıralar da hep FETÖ’ye yaradı. Ahtapotun bir kolundan kurtulmaya çalışırken, ‘Batı’lı üst akıl bize öbür kolunu uzattı. Yalan mı?

Terörün bitmemesi için Oslo görüşmelerini sızdıran, Erdoğan ameliyata gireceği sırada MİT Müsteşarı’nı gözaltına almaya çalışan FETÖ’ydü. Fetullahçı düşmanı görünen CHP ve Aydın Doğan medyası, FETÖ’nün gerçek yüzü ile karşılaştığımız bu süreçten itibaren hep FETÖ’nün yanında yer aldı. Yalan mı?

DOĞAN MEDYASI FETÖ’NÜN PROJESİ MERAL AKŞENER’İ PARLATMAYA SOYUNDU

Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.

Doğan medyası, sadece bir kez doğrunun yanında durdu, o da 15 Temmuz gecesi... Sonrasında özüne döndü... 15 Temmuz akşamı kazandığı krediyi istismar edip “Karargâh Rahatsız” manşeti attı. CHP’nin FETÖ’yü kurtarmak için uydurduğu “Kontrollü darbe” yalanına çanak tuttu. FETÖ’nün projesi Meral Akşener’i parlatmaya soyundu. Yalan mı?

Belli ki FETÖ beceremeyince, üst akıl yeniden eski kolu harekete geçirdi. Muhafazakâr kesime efelenmeleri, yeni 28 Şubat oyunlarına soyunmaları bu yüzden... Yalan mı?

Oysa umutlanmıştık... Bu sütunlarda demiştik ki, “Hayır çıksın diye uğraştığınız yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi bakın size yaradı... Artık kim yüzde 50’nin üzerinde oy almak istiyorsa toplumun geniş kesimini kucaklamak zorunda. 2019 ve sonrası büyük fırsat... Sen-ben davasını bırakalım, Yeni Türkiye’yi, hepimizin haklarını koruyacak şekilde birlikte inşa edelim...” Ama onlar bunu, “Türkiye’yi yeniden biz yöneteceğiz”e çevirmeye başladı... Yalan mı?

Az gittik, uz gittik... Sonuçta şunu öğrendik; Devşirilmiş beyinlerden kurtulmadıkça bu ülkede bize huzur yok. Ama şunu unutmayın; 15 Temmuz, imanın şaha kalktığı gecedir. Milletin o geceki zaferi, bu asrın tamamına şamil olacaktır. Yani... Ne yapsanız boş, göklerden gelen bir karar vardır..."