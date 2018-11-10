Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den aday adayı

Çekmeköy'de başarı çalışmalara imza atan ve bölge halkının yakından tanıdığı bir isim olan Yücel Yalçınkaya, AK Parti'den Çekmeköy Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. Yalçınkaya, "14 yıllık yerel yönetim tecrübelerine sahibim. Bu tecrübe ve kazanımların sayesinde Çekmeköy AK Parti Belediye Başkan aday adayı olarak huzurlarınıza geldim" dedi.

Yalçınkaya, başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanlığına teslim etti. Yalçınkaya'yı partililer ve dostları yalnız bırakmadı.

Başvuru dosyasını teslim etmeden önce konuşma yapan Yalçınkaya, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin ülkemize partimiz ilimize ilçelerimize ve belediyemize aday adaylığımızın hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti neferleri olarak biz de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde güçlü bir şekilde alnımızın akıyla büyük bir zaferle çıkacağız. Şahsım adına buradan aday adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kıymetli Çekmeköylüler, Çekmeköy AK Parti'de kimin aday olacağının önemi yoktur. Başkan adaylığı kime nasip olur bilmeyiz bu büyüklerimizin taktiridir. Biz tevekkül insanıyız. Bildiğimiz bir şey var kazanan Çekmeköy ve AK Parti olacak. AK Parti Belediyeciliğinde büyük hizmetleri olan belediye başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 14 yıllık yerel yönetim tecrübelerine sahibim. 3 dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Yerel yönetimlerin teknik ve idari akışında yeterli bilgiye ve birikime sahip olduğumu düşünüyorum. Bu tecrübe ve kazanımlarım sayesinde Çekmeköy AK Parti Belediyesi Başkan aday adayı olarak huzurlarınıza geldim" şeklinde konuştu.

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanılabilir bir Çekmeköy, insanların gönüllerinin alındığı bir Çekmeköy huzurun ve mutluluğun hissedilebildiği bir Çekmeköy, gençlerine istihdam sağlayabilen bir Çekmeköy, kendi kaynakları ile yönetilebilen bir Çekmeköy. Bunun için sosyal belediyeciliği ülkemizde gerçekleştiren ve belediyecilik adına tarih yazan sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; önce çevre diyorum, sonra yeşile saygı diyorum. En önemlisi sosyal belediyecilik diyorum. Biz biliyoruz ki hangi işleri yaparsanız yapın gönüllerde değilseniz yaptığınız işlerin hiç bir önemi yoktur. İşte bu nedenle Çekmeköy'de gönül seferberliği başlatacağız."