Yücel Yalçınkaya, milletvekili aday adayı oldu

Bölgeden Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte tüm siyasi partilerde aday adaylığı müracaatları başladı. Çekmeköy Anadolu İş Dünyası Kurucu Başkanı Yücel Yalçınkaya İstanbul Ak Parti 1. Bölgeden milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu. Türkiye’nin bir çok köklü sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve aktif yöneticilik yapan Yücel Yalçınkaya’nın aday adaylığı başvurusu bölgedeki STK’larda da dikkat çekti.

Yalçınkaya: "Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler"

Çekmeköy Anadolu İş Dünyası Kurucu Başkanı Yücel Yalçınkaya, aday adaylığı başvurusu sonrasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri yer verdi: "Milletvekili oluruz olmayız. Önemli olan o makamlarda oturmak değil. Oturduğumuz görev aldığımız makamlarda vatanımız ve milletimiz için bir nefer gibi mücadele etmemizdir. Yıllardır her zaman halkın içinden biri olarak birçok görevlerde bulundum. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Yücel Yalçınkaya kimdir?

1970 yılı Ordu Aybastı doğumlu olan Yücel Yalçınkaya Ak Partinin kurulmasıyla Ak Parti teşkilatının bir çok ana kademesinde görev aldı. Çekmeköy Belediyesinde 3. dönem meclis üyesi görevinde bulundu. Çekmeköy Ordulular Derneği, Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği, Anadolu Spor Kulübü Derneği, Erzurum, Sivas, Ordu, Kars, Tokat gibi İl derneklerinden oluşan İl Dernekleri Platformunu kurarak sosyal çalışmalarına devam etti. Türkiye Belediyeler Birliği üyesi ve Marmara Belediyeler Birliği üyesi olarak yerelde belediyecilik ve yerel yönetimler gibi bir çok alanda tecrübeler kazandı. Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Teşkilat başkanı olarak Türkiye genelinde eğitim programları düzenledi. Evli 3 çocuk babası olan Yücel Yalçınkaya, üniversite mezunu olup tekstil, turizm ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren firmada yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.