"Yücel'in Çiçekleri" seyirciyle buluşacak

Cumhuriyet devrimlerinin eğitim alanındaki en önemli uygulamalarından Köy Enstitüleri'ni beyaz perdeye taşıyan, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in yaptığı "Yücel'in Çiçekleri" belgesel filminin galası 23 Kasım Cuma günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve yenilenmiş haliyle İstanbul'un iddialı kültür sanat merkezlerinden biri haline gelen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BAKSM) açılış etkinlikleri kapsamında, 23 Kasım Cuma günü ‘Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapılacak. 'Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç' konulu söyleşi ile devam edecek etkinliklerde, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir'in, müziklerini ise Moğollar'ın efsanevi ismi Cahit Berkay ile Altuğ Öncü'nün yaptığı “Yücel'in Çiçekleri" adlı belgesel filminin gala gösterimi sanatseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Fotoğraf sergisi 2 ay boyunca ziyaret edilebilecek

Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla BAKSM Beylikdüzü Sahnesi Fuaye Alanı'nda açılacak. 110 fotoğraftan oluşan sergi, 2 ay süreyle sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Hasan Âli Yücel'in, İsmail Hakkı Tonguç'un ve Köy Enstitüleri'nin bugüne dek pek görülmemiş fotoğraflarını görebilecek. Sanatseverler, Köy Enstitüleri'nin kurucularından Tonguç'un başarılı fotoğrafçı kimliğinin yansıması olan bizzat kendisinin çektiği 20 fotoğraf karesini de görme şansını yakalayacak.

İki değerli konuk, Yücel'i, Tonguç'u ve Köy Enstitüleri'ni anlatacak

23 Kasım Cuma günü yapılacak etkinlikler, BAKSM Trakya Salonu'nda saat 19.00'daki ‘Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç' konulu söyleşi ile devam edecek. Moderatörlüğünü Deniz Bayramoğlu'nun yapacağı söyleşide, Yücel'in kızı Gülümser Yücel babasını anlatacak. "Yücel'in Çiçekleri" filminin danışmanlığını yapan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ise Yücel'i, Tonguç'u ve Köy Enstitüleri'ni anlatacak.

"Yücel'in Çiçekleri" ilk kez beyazperdede

Söyleşinin ardından saat 21.00'de BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde "Yücel'in Çiçekleri" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirilecek. Ambarlı Römorkaj Pilotaj AŞ (ARPAŞ) ana sponsorluğunda, Batı İstanbul Vakfı'nın katkılarıyla, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri Belediyelerinin kısmi desteğiyle çekilen belgesel film bu anlamda bir Batı İstanbul projesi olma özelliği taşıyor. 1940'lı yıllarda hayata geçirilen Köy Enstitüleri Projesi'ni dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden anlatan "Yücel'in Çiçekleri" belgesel filminin BAKSM'de gerçekleşecek gala gösterimine, sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Film, müzikleri ve zengin oyuncu kadrosuyla da ilgi çekecek

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş'ın danışmanlığını yaptığı, Hasan Âli Yücel'in kızı Gülümser Yücel'in birebir anlatımları ile hayat bulan dökü-drama türündeki film, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Selimpaşa'da kurulan döneme uygun mekân ve setlerde çekildi. Zengin fotoğraf ve video arşivinin kullanıldığı belgeselin drama çekimlerinin bazı sahnelerinde Hasan Âli Yücel'in orijinal eşyaları da kullanıldı. Atatürk'ü Mahir Günşiray'ın, İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammet Uzuner'in canlandırdığı filmde Hasan Âli Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat oynadı. Ayrıca Beylikdüzü'nde Defne Yalnız da belgesel filmde rol aldı. Müziklerini Cahit Berkay ve Altuğ Öncü'nün yaptığı filmi, İsmail Hakkı Tonguç'u canlandıran ünlü isim Muhammet Uzuner seslendirdi.