Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 02:31

Yüksekovalı Yağmur boğaz köprüsünün gece manzarasını izledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur’un İstanbul’u görme hayalini gerçekleştirdi.

Yüksekovalı Yağmur boğaz köprüsünün gece manzarasını izledi

20 Haziran 2017 02:31


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder’in İstanbul’u görmek isteyen kızı için ışıklı ve martı sesli Boğaz Köprüsü maketini yapması; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu birçok kurum ve kuruluşu harekete geçirmişti. Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın daveti ile İstanbul’a gelen küçük Yağmur ve babası Aydın Güder kendileri için hazırlanan iftar yemeğini boğaz köprüsü manzaralı bir restoranda yedi.


Işıklarıyla boğazı süsleyen köprüyü saatlerce izleyen Yağmur çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının hayalini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden baba Aydın Güder, "Şu an bir rüyada gibiyiz. Haber İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlandığından beri büyük bir ilgi ve alaka var. Allah herkesten razı olsun. Bugün Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bizi ağırladı ve kendisi diğer çocuklarım ve eşimin de İstanbul’a getirilmesi için talimat verdi. Bizi bayrama kadar ağırlayacaklarını söylediler" dedi.


Boğaz köprüsünün gece manzarasını izleyen küçük Yağmur ve babası yarın da İstanbul’u gezecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!