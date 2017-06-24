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24 Haziran 2017 09:36

Yüksekovalı Yağmur dümeni boğaza kırdı

Yüksekovalı Yağmur’un İstanbul macerası sürüyor.

Yüksekovalı Yağmur dümeni boğaza kırdı

24 Haziran 2017 09:36

Yağmur’u İstanbul’da gezdirmek için tüm imkanlarını seferber eden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait teknenin dümenine oturan Yağmur, tüm boğazı turladı, köprüleri yakından izledi.


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Güder ailesinin ikinci sınıf öğrencisi kızları Yağmur, babasına İstanbul’daki Boğaz Köprüsü’nü çok merak ettiğini ve gidip görmek istediğini söyleyince kızının bu isteğini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşayan Baba Aydın Güder çareyi boğaz köprüsünü evine getirmekte bulmuştu. Kendi imkanları ile yaptığı boğaz köprüsünün maketine ışık ve ses sistemini yerleştiren Güder’in İhlas Haber Ajansı’nda yer alan haberinin ardından birçok kurum ve kuruluş harekete geçmişti.


4 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın özel davetiyle İstanbul’a gelen Yağmur’un hayali gerçek oldu. Ailesi ile beraber İstanbul’u dolaşan Yağmur son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tekne ile boğaz turuna çıktı.


Teknenin güvertesine alınan Yağmur, dümene geçerek tüm boğazı turladı. Gezi sırasında Büyükşehir Belediyesi rehberlerinden Süleyman Özcan, boğazdaki tarihi yapılar ve köprülerle ilgili Yağmur ve ailesine bilgilendirmede bulundu.


Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Yağmur, "Dün Vialand’da idik. Bugün de boğaz turuna çıktık. Tarihi yerleri dolaştık. Kız kulesine gittik, köprüleri gördüm. Çok mutluyum" dedi.


Ailesi ile beraber İstanbul’u gezen baba Aydın Güder kızının hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Güder, "İstanbul’un Sulanahmet, Eyüp Sultan, Topkapı Sarayı gibi tarihi yerlerini gezdik. Vialand’da çocuklar gönüllerince eğlendi. İstanbul’un hakim tepelerine çıktık. Tarihi mekanlarda iftarlarımızı açtık. Hem kızımın hayali gerçek oldu hem de İstanbul’da Ramazan keyfini yaşadık. Köprülerden geçtik. Bugün de boğaz turu ile boğazı dolaşıyoruz. Kıtaları birbirine bağlayan 3 köprünün de altından geçtik. Muazzam güzel yerler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş olmak üzere İstanbul’u gezip görmemizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkirlerimizi sunarız" dedi.




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