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20 Haziran 2017 15:37

Yüksekovalı Yağmur’un ailesi İstanbul’da

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur’un İstanbul’u görme hayalini gerçekleştirmesinin ardından Yağmur’un annesi ve kardeşleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi.

Yüksekovalı Yağmur’un ailesi İstanbul’da

20 Haziran 2017 15:37


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder’in İstanbul’u görmek isteyen kızı için ışıklı ve martı sesli Boğaz Köprüsü maketini yapmasının ardından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş aileyi arayarak 8 yaşındaki Yağmur’un hayalini gerçekleştirmek için İstanbul’a davet etmişti. Dün İstanbul’a gelerek bu hayalini gerçekleştiren Yağmur’un annesi Hayat ve kardeşleri Pınar, Bahar ile Elanur da Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak bugün mega kente geldi.



Maket köprü de getirildi


Türk Hava Yolları’nın Yüksekova’dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen aileyi, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri karşıladı. Baba Aydın Güder’in kızı Yağmur için yaptığı maket köprü de kapalı özel bir kutu içerisinde getirtildi.


İstanbul’a gelen aile bireyleri de 8 yaşında İstanbul’u görme hayaline kavuşan Yağmur Güder ve babasına katılarak kentin görülmesi gereken tarihi turistik bölgelerini birlikte gezecek.




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