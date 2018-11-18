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Yüksekten düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Avcılar’da vince tırmanırken düşen operatör hayatını kaybetti.

Avcılar'da vince tırmanırken düşen operatör hayatını kaybetti.


Olay, Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat firmasında vinç operatörü olarak çalışan Yaşar Tanyeli (65), sabahın erken saatlerinde çalışmak için kule vinçe tırmanırken henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek koruyucu bariyerlere düştü. 10 metre yükseklikten bariyerlere düştüğünü gören inşaat çalışanları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tüm müdahalelere rağmen Tanyeli'yi kurtaramadı. Olay yerinde öldüğü belirlenen Yaşar Tanyeli'nin cenazesi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tanyeli'nin kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddia edilirken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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