Yükselir Group’tan Belarus’a yarım milyar euro yatırım

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, enerji makineleri üretimi konusunda Belarus’u tercih ettiklerini açıkladı. Özellikle Başkent Minsk’te yüksek satın alma gücüne sahip istikrarlı bir tüketici kitlesinin mevcut olduğunu, enerji makinaları üretimi, hızlı gıda tüketimi ve benzer hazır gıda yatırımları için cazip göründüğünü ifade eden Yüksel, "Yaklaşık 10 milyon iyi eğitilmiş nüfusa sahip bulunan ve Fert Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 14 bin dolar olan Belarus’nın, toprağın ve iktisadi faaliyetlerin esas itibariyle devlet kontrolünde bulunduğu bir ekonomiye sahiptir. Ekonomisi tarımsal ürünler, ağır iş makinaları, enerji makinaları ve orman ürünlerine dayanmaktadır. Küçük, orta ve büyük ölçekli çiftlikler devlet mülkiyetinde olup 99 yıllığına yerli ve yabancı özel sektöre kiralanabilmektedir. Tarım, yem bitkileri, hayvancılık alanında ve enerji makinaları üretimi konusunda cazip yatırım imkanları bulunmaktadır. Enerji makinaları yatırımında Belarus’u diğer adıyla Beyaz Rusya’yı seçmemizin nedeni, Avrupa’nın merkezinde, Rusya Federasyonu, Avrupa ülkeleri ve Asya arasında yer alması, bu coğrafik özelliğinin yanı sıra aynı zamanda stratejik bir noktada yer alıyor. Zira, büyük, önemli kara ve demir yolları arasında kalan ülke; temel iletişim noktaları ile petrol ve doğalgaz boru hatlarının kesiştiği noktada bulunuyor. Rusya’nın merkezi ve batı kesimleri ile Batı Avrupa, Karadeniz, Baltık Denizi arasındaki en kısa yollar Belarus üzerinden geçiyor. Ülke, kuzeyde Letonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeydoğu ve doğuda Rusya Federasyonu, batıda Polonya güneyde ise Ukrayna ile sınır komşusu. Bu yüzden birçok avantajını gözeterek Belarus’taki iş ortaklarımızla yoğun bir görüşme yaparak yatırımımızı bu bölgeye yapmaya karar verdik. 17 Ekim 2017 günü Belarus Minks’te yapacağımız toplantının ardından faaliyetimize başlıyoruz" dedi.

Rusya Federasyonu ve Kazakistan ile birlikte Belarus’un, Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun üyesi olduğunu ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu üç ülke arasında gümrük birliği uygulaması yürürlüğe girdiğini vurgulayarak bu bakımdan Belarus’da yapacakları enerji makinaları yatırımının geniş bir pazara hitap edeceğini dile getiren Yüksel, iş makinaları üretiminin Belarus’ta yapılıp bir yanda 450 milyonluk Avrupa’ya, bir yanda Avrasya Ekonomik Topluluğuna pazarlayacaklarını belirtti. Belarus’un ekonomik gücü, büyük üç bölgeye yakınlığı ve yetişmiş iş gücü sebebiyle seçildiğini belirten Yüksel, önümüzdeki dönemlerde bu ülkede daha farklı yatırımlar için de araştırmalar yaptıklarını anlattı.

Yüksel, "İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Singapur, Kanada, ABD, İran ve Lübnan ve Türkiye’nin ardından Belarus’ta da yatırım yapmaya karar verdik. Yatırım ve satın alma planlarımızı farklı senaryoları da düşünerek planladık. Böylelikle projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bu konuda yerel yönetim yöneticileri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağız" şeklinde konuştu.

Yaptığı büyük çaplı yatırımlarla dikkat çeken Yükselir Group; yurtdışında petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık olmak üzere dokuz sektörde faaliyet gösterirken Belarus dışında Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Singapur, Kanada, ABD, Lübnan ve İran’da yatırımları bulunuyor.

Yatırımdan korkmadığını söyleyen Yüksel, "Kurulduğumuzdan bu yana personele ve Ar-Ge’ye yatırım, bizim için en önemli gündem maddeleriydi. Sağladığımız istihdam, ürettiğimiz projeler, yenilikçi hizmet anlayışımız bizi farklı kılan unsurların başında geliyor. Aldığımız ödüller, ekiplerimiz ve paydaşlarımız arasında oluşturduğumuz sinerjinin, güçlü takım ruhunun bir sonucu. Ülkemizi yurt dışında ve yurt içinde başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.