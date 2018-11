Yumurta ihracatı ilk on ayda yüzde 18 arttı

Ayrıca YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala sektörün KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin üretim alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala “Yumurta sektörü 22 milyar adet üretimi ile dünyada dokuzuncu, her yıl artan ihracatı ile üçüncü sırada yer alıyor. Yumurta ihracatı, yılın ilk on ayında yaşanılan maliyet ve enflasyon artışlarına rağmen yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda ise ihracatımızın 425 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam ile son on yılın rekorunu kıracağız” dedi.

Yumurta ihracatının son yıllardaki seyrine ilişkin bilgi veren Pala, “YUM-BİR olarak kurulduğumuz ilk günden beri yumurta ihracatını artırmak, dış pazarı çeşitlendirmek ve tabana yaymak için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın sonucunda 2006 yılında 18,9 milyon dolar olan yumurta ihracatı her yıl artarak 2013 yılında 406,7 milyon dolara ulaştı. 2015 yılında kuş gribi salgını nedeni ile beklenmedik bir düşüş yaşayan sektör, gerek ilgili bakanlıkların gayreti gerekse üreticilerin çabaları ile kaybettiği pazarları yeniden kazanarak ihracatını artırmaya başladı. 2016 yılında 290,4 milyon dolara, 2017 yılında ise 376,7 milyon dolara yükseltti. Yumurta ihracatındaki artış yaşanılan maliyet ve enflasyon artışlarına rağmen 2018 yılında da sürdü, yılın ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştı. Yılın sonunda ihracatımızın 425 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam ile son on yılın rekorunu kıracağız” diye konuştu.

“Sektör KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ediyor”

Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk Yumurta sektörünün hem kendi insanının hayvansan protein ihtiyacını karşıladığını hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine katkı sunduğunu ifade eden Pala, “Yumurta üreticileri olarak başarımızı gelecek yıllarda da artırarak sürdürmek istiyoruz. Bunun için kamu otoritelerinden öncelikli beklentimiz; haksız rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun önlenmesi, nüfus artışı, kişi başına tüketim ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim planlamasına gidilmesidir. Bir diğer talebimiz ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda maddesi olduğu gerçeğinden hareketle yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır” şeklinde konuştu.