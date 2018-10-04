Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nden zam açıklaması

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, yumurta stokunun azaldığı ve yumurta paketleme maliyetleri arttığı için yumurta fiyatlarına zam geleceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Pala, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“Basına yansıyan ifadeler gerçekleri yansıtmıyor”

Yumurta Toptancıları Derneği Başkanı Necati Yıldırım'a ait ifadelerinin geçtiği haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Derya Pala, Yıldırım'ın "Bir aylık yumurta stoğumuz kaldı" ve “Böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam gelecek" şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

"Türkiye'de yılda 22 milyar yumurta üretiliyor"

Yumurta üretimi hakkında detaylı bilgiler veren Derya Pala, "Yumurta üretimi maliyet artışlarına rağmen her ay yüzde 1-2 oranında artarak sürmektedir. Türkiye yıllık 22 milyar adet yumurta üretmekte ve yıllık 400 milyon doları aşan ihracat yapmaktadır. Şu anda ülkemizde yumurtada arz açığı da fazlası da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Maliyette ki artış yumurta fiyatlarına yansımıyor"

Maliyetteki artışın yumurta fiyatlarına yansımadığını belirten Derya Pala sözlerine şöyle devam etti: "Diğer yandan yumurta fiyatlarındaki artış da düşüş de arz-talep dengesine göre oluşmaktadır. Üreticiyi ciddi anlamda etkileyen maliyet kalemlerindeki fiyat artışları yumurta fiyatlarına yansımamakta, yansıyamamaktadır. Şu anki fiyat artışları, havaların soğumasıyla birlikte iç piyasada oluşan talep artışına bağlıdır ve son zamanlardaki maliyet artışından kaynaklı üretici aleyhine oluşan pozisyonu ancak olumluya çevirmiştir".

"Yumurta stoklanabilen bir ürün değil"

Yumurtanın stoklanabilen bir ürün olmadığına değinen Derya Pala, "Yumurtanın üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması mevzuatla belirlenmiş olup yumurtanın pazarda kalma süresi 21 gündür. Üretici yüksek maliyetler ile üretimini sürdürme çabası içinde olup bir an önce ürününü paraya çevirme derdindedir. Yumurta stoklanabilen bir ürün olmadığı için üretici yumurtasını günlük paketlemekte ve pazara sunmaktadır. Bu yüzden al-sat yapan tüccarların üretim süreçleri ve mevzuatla bağdaşmayan, hiç bir dayanağı olmayan açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Bazı tüccarların stok yapıp yapmadıklarını bilemiyoruz ancak şunu net olarak biliyoruz ki yumurta üreticisi sağlıklı sürülerden güvenilir yumurta üreterek en kaliteli yumurtayı tüketiciye ulaştırma derdindedir" dedi.