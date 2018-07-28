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28 Temmuz 2018 09:45

Yunan bandıralı yük gemisi Boğaz’da arızalandı

İstanbul Boğazı’nda arıza yapan Yunan bandıralı yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler tarafından Karadeniz açıklarına çekildi.

Yunan bandıralı yük gemisi Boğaz’da arızalandı

28 Temmuz 2018 09:45

Gemi çekilirken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.


Adana Ceyhan Limanı’ndan yükünü alarak Romanya’ya doğru yola çıkan Nissos Theressia isimli Yunan bandıralı kuru yük gemisi İstanbul Boğazı’nda makineden kaynaklı arıza yaptı. Arıza nedeniyle ilgili kurumlara bilgi veren yük gemisinin çekilmesi için ekipler çalışma başlattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlere bağlanan Nissos Theressia bu sabah saat 07.00 sıralarında Karadeniz açıklarına çekilmeye başlandı. Geminin geçişi sırasında yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında geminin geçişi römorkörler eşliğinde tamamlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 3 römorköre bağlanarak çekilen geminin geçişi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.


Nissos Theressia isimli geminin Karadeniz açıklarında bir süre bekleyeceği öğrenildi.




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