Yunan şarkıcı Despina Vandi İstanbul'da

Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, 7'inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Albümleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşan ve dünya müzik listelerine adını yazdıran dünyaca ünlü Yunanistanlı şarkıcı Despina Vandi, 7'inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'nın Atina'dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 17.30'de Atatürk Havalimanı'na inen Yunan sanatçı, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

“Konser için heyecanlıyım yarını iple çekiyorum”

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Despandi Vandi, “İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Yarınki konser için heyecanlıyım. Yarını iple çekiyorum, hepinizi konserime bekliyorum. 2 ay önce de İstanbul'daydım” açıklamasında bulundu. Vandi, daha sonra havalimanından ayrılarak yarınki konser öncesi konaklayacağı otele geçti.

Dünyanın en çok albüm satan Yunan sanatçısı olan Despina Vandi, 17 Eylül Pazartesi akşamı (yarın) Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.