Yunanistan Başbakanlık sitesi hacklendi

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim Yunanistan’a tepki göstermek için Yunanistan Başbakanlık sitesini çökertti. Aslan Neferler Tim, facebook hesaplarında “Ayasofya’da ezan ve Kur’an-ı Kerim okuduk diye tepki gösteren Yunanistan’a tepki göstermekte bize düşer. Çipras şaşırma sabrımızı taşırma” yazılı paylaşımlarıyla Yunanistan Başbakanlık sitesini çökerttiklerini duyurdu.

Ayasofya’da geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yılda devam edilen Kadir Gecesi etkinliklerine Yunanistan’ın resmi makamları tepki göstermişti. Dış işleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Dışişleri Bakanlığı’nın Ayasofya’da ezan ve Kur’an-ı Kerim okunmasına yönelik açıklamasını kınamış Türk halkının Ramazan ayını ve kadir gecesini kutlamak yerine, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir” açıklamasında bulunmuştu. Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, buna tepki göstererek Yunanistan Başbakanlık sitesini çökerttiklerini duyurdu.