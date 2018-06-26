Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İstanbul
  •  » Yunus Emre Başar, Dünya Ve Olimpiyat Şampiyonu Sırpq Davor Stafank'i Yenerek Altın Madalya Kazandı.
26 Haziran 2018 10:13

Yunus Emre Başar, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Sırpq Davor Stafank’i yenerek altın madalya kazandı.

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18.

Yunus Emre Başar, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Sırpq Davor Stafank’i yenerek altın madalya kazandı.

26 Haziran 2018 10:13

Akdeniz Oyunlarında güreşçilerimiz 4 madalya kazandı. 77 kg da Yunus Emre Başar, finalde Olimpiyat Dünya Şampiyonu Sırp Davor Stafanek’i (5-0) yenerek altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.


87 kg da Metehan Başar da yeğeni gibi finalde Cezayirli Bachir Sıdaraza’yı (2-1) yenerek altın madalya kazanan diğer sporcumuz oldu. Finalde kaybeden Elçin Ali Gümüş, 3/5 maçını kazanan Murat Frat da Bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Grekoromende güreşçilerimiz


2 Altın 1 Gümüş 1 Bronz olmak üzere toplam 4 Madalya kazandı. 18.Akdeniz oyunlarında yarın serbest stilde finaller ve kadınlarda eleme maçları yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç