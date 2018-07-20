Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, 3 Aralık 2003 tarihli 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre projede aşırı gerilim sönümleyici kullanılmasının zorunlu olduğunu söyleyerek bu zorunluluğun dağıtım şirketlerinin tazminat yükümlülüğünü ortadan kaldırdığını söyledi.

Yurttaş, “Söz konusu yönetmeliğin yapılış amacından görüleceği üzere birçok ev ve işyerindeki binlerce elektrikle çalışan sistem, cihaz, makine ve teçhizat şebeke kaynaklı arıza yaşayabilmekte ve kullanıcı zarar görebilmektedir. Elektrik kullanıcıları böylesi zararlar karşısına koruma altına alınmıştır. Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 3 Aralık 2003 tarihli 25305 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre projede aşırı gerilim sönümleyici kullanılması zorunludur ve bu zorunluluk dağıtım şirketinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaktadır. Çünkü aşırı gerilim sönümleyici bulunmayan ev ya da iş yerinde elektrik kaynaklı hasarlar kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“Hatalar yetkisiz kişilerden kaynaklanıyor”

Yetkisiz birçok kişinin elektrik sistemlerine müdahalesinden kaynaklı hataların oluşabildiğini dile getirerek, “Buna bağlı olarak bazı durumlarda haklı olarak dağıtım şirketleri zararı tazmin etmeyebilmekte ve konu mahkemelere intikal ederek maddi anlamda birçok zarar oluşabilmektedir. Bu anlamda dağıtım şirketleri ile Trimbox arasında yapılan görüşmeler, testler ve uygulamalar neticesinde Trimbox’ın yaşanabilecek ve özellikle elektrik gidip gelmesi, yıldırım ve trafo patlaması dahil bu ve benzeri hasarları ortadan kaldırdığı görülmüş, Dağıtım Şirketleri tarafından bu durum Enerji Bakanlığı’na resmi yazı ile bildirilmiştir” diye konuştu.