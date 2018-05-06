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06 Mayıs 2018 12:22

Yürüyüşte bir ilk: Dünya Kupası Podyumu

Türkiye, yürüyüşte tarihi bir üçüncülük elde etti.

Yürüyüşte bir ilk: Dünya Kupası Podyumu

06 Mayıs 2018 12:22

Çin’in Taicang şehrinde düzenlenen IAAF Dünya Kupası mücadelesinde Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal, U20 kadınlar takımda Türkiye’yi podyuma taşıdı.


Dünya Yürüyüş Kupası’nda Türkiye, tarihindeki ilk madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Çin’in Taicang kentindeki IAAF Dünya Yürüyüş Kupası’nın ikinci gününde yapılan U20 kadınlar 10 kilometre mücadelesinde ay-yıldızlılar takım sıralamasında üçüncü oldu. Dünya U18 ikincisi ve Türkiye rekortmeni Meryem Bekmez, yarışı 46:14’lük derecesiyle beşinci sırada noktaladı. Bekmez’in bu derecesi, kupa tarihinde Türkiye’nin elde ettiği en iyi sıralama olurken, diğer milli atlet Ayşe Tekdal da 47:29 ile 10. sırada finiş gördü. Kader Dost ise yarışı tamamlayamadı.



Takım halinde dünya üçüncüsü oldu


Her ülkenin en iyi sonucunu alan iki atletinin sıralama toplamıyla oluşan takım sıralamasında Türkiye 15 puan toplarken, dünya üçüncülüğüne ulaştı. Sıralamada Çin 10 puanla birinci, Ekvador ise 13 puanla ikinci sırayı aldı. Kupaya 1997’den bu yana katılan Türkiye, böylece tarihinde ilk kez yürüyüşte Dünya Kupası podyumu elde etti. Ay-yıldızlılar, Avrupa Yürüyüş Kupası’nda da ilk madalyasına geçen yıl yine Meryem Bekmez ile ulaşmıştı.


Dünya Kupası’nda ikinci günün diğer yarışı olan erkekler 20 kilometrede 1:29.16 ile 51. sırayı alırken, Mert Atlı ve Serkan Doğan finişe ulaşamadı. Tek atletle finiş gören Türkiye, bu dalda takım sıralamasına giremedi.




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