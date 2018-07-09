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09 Temmuz 2018 16:19

Yusuf Günay: “Bu sene hedef 22. şampiyonluk”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı camia olarak bu sene de hedeflerinin ligi zirvede bitirerek 22.

Yusuf Günay: “Bu sene hedef 22. şampiyonluk”

09 Temmuz 2018 16:19

şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti. Galatasaray’ı temsilen fikstür çekimine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Yeni sezon için de hedefi şampiyonluk olarak belirlediklerini söyleyen Günay, “2018-2019 sezonu Türk sporuna hayırlı olsun diyorum. Geçen sezonumuz son haftaya kadar çok heyecanlı, çok çekişmeli ve kaliteli yarışa sahne oldu. Özellikle ikinci yarı Galatasaray çok iyi bir performans gerçekleştirdi. Özellikle derbi maçlarındaki performansımızla şampiyonluğa ulaştık. Bu seneki hedefimiz de her zamanki gibi Türkiye Süper Ligi şampiyonluğudur. Bu konuda yönetimimiz, teknik kadromuz son derece kararlı ve azimli bir şekilde çalışıyor. Bu sene hedef 22 diyoruz. Tabii ki ligimizin adil bir yarış içerisinde, centilmence, rakiplere saygı içerisinde geçmesini özellikle temenni ediyorum. Sadece futbolun konuşulduğu, futbolun sahada oynandığı bir oyun olduğu sezonu temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Temel hedefimiz gençleri yetiştirmek”


Galatasaray olarak temel hedefi A Milli Takım’a hizmet edecek genç oyuncular yetiştirme üzerine kurduklarını dile getiren Yusuf Günay, “Dünya Kupası’nda Türkiye’nin olmaması hepimiz için bir burukluk vesilesi. Bu anlamda da yerli kaynaklarımıza önem vererek, A Milli Takım’a da katkı sağlayacak gençlerimizin yetişmesi bir anlamda temel hedefimiz olsun istiyoruz” açıklamasında bulundu.




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