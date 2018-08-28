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28 Ağustos 2018 11:18

Yusuf Yazıcı’dan tam isabet

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geride kalan 3 haftada ligin en çok isabetli şut çeken oyuncusu oldu.

Yusuf Yazıcı’dan tam isabet

28 Ağustos 2018 11:18


Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 hafta sonunda topladığı 4 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor’da, genç yıldız Yusuf Yazıcı öne çıkan isim oldu. Ligin üçüncü haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan Ankaragücü müsabakasında 84 dakika sahada kalan ve Novak’ın attığı golün hazırlayıcısı olan Yazıcı, maç boyunca rakip kaleyi 4 kez yokladı. İlk 3 haftalık periyotta rakip kaleye çektiği toplam 8 şutun 7’sinde isabet sağlayan 21 yaşındaki oyuncu, ligin en çok isabetli şut atan oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.


Yüzde 88’lik isabet oranı yakalayan Yusuf Yazıcı’yı 6 şutun 5’inde isabet sağlayan Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba izledi.




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