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Yuto Nagatomo: "Merak etmeyin, Galatasaraylı Samuray iyi"

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, ameliyatından dolayı destek veren herkese teşekkür ederek, "Merak etmeyin.

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, ameliyatından dolayı destek veren herkese teşekkür ederek, "Merak etmeyin. Galatasaraylı Samuray iyi. En kısa sürede karşınızdayım" dedi.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada göğüsüne gelen toptan dolayı oyuna devam edemeyen Japon sol bek Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konmuştu. Tecrübeli futbolcu daha sonra tedavi altına alınıp, ameliyat olmuştu. Nagatomo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, destek veren herkese teşekkür etti. Başarılı futbolcu paylaşımında, "Merak etmeyin. Galatasaraylı Samuray iyi. Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

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