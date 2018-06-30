Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum" dedi.

Galatasaray, İtalyan ekibi Inter’den devre arasında kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo’yu 2 milyon 500 bin Euro ödeyerek bonservisini aldı. Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılılar tarafından çok sevilen Nagatomo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki futbolcu, Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Japonya’nın kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nın ardından kampa katılacak.

Anlaşmanın ardından tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında yaptığı hareketlerin yer aldığı videoyu paylaşan başarılı futbolcu, Türkçe olarak şu notu ekledi.

"Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum."