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29 Nisan 2018 13:24

Yüz anomolisi ve Treacher Collins sendromlu çocuklar bir araya geldi

Treacher Collins sendromlu ve yüz anomolisi olan çocuklar, İstanbul’da geri dönüşüm atölyesinde bir araya geldi.

Yüz anomolisi ve Treacher Collins sendromlu çocuklar bir araya geldi

29 Nisan 2018 13:24

Evde kullanılmayan eşyalarını atölyede yeni eşyalara dönüştüren çocuklar, Ardahan’daki köy okullarına gönderdi.


Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından organize edilen ve Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafında başlatılan “Kes Yapıştır Sevgi İliştir” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Treacher Collins sendromlu ve yüz anomolisi olan çocuklar, evde kullanmadıkları eşyaları alarak dönüşüm atölyesinde bir araya geldi. Aileleriyle birlikte özel bir üniversitede etkinliğe katılan çocuklar, getirdikleri malzemelerle dönüşüm atölyesinde yeni eşyalar üretti. Elde edilen eşyaların Ardahan’daki köy okullarına gönderileceği öğrenildi.



“Sevginin her engeli açtığını düşünüyoruz”


Etkinliği organize eden Yüzümle Mutluyum Derneği Başkanı Emre Erdal, “Yüz anomolili bireylerin farkındalığı için çabalayan bireyleriz. Daha organize ilerlemek adına bir adım attık. ’Kes Yapıştır Sevgi İliştir’ projesi kapsamında burada atölye çalışması yapıyoruz. Kullanılmayan eşyaları burada beraber dönüştürerek doğuda ihtiyacı olan okullara göndereceğiz. Bizim için de sosyal etkinlik oldu. Burada aileler bir araya geliyor, kendilerini birbirlerine daha rahat anlatabiliyorlar. Dayanışma ve yardımlaşmayla beraber daha iyi farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Amaç bu hastalığa sahip tüm bireylerin saygıyı hak ettiği ve insan olmasının önemini vurguluyoruz ve sevginin her engeli açtığını düşünüyoruz” dedi.



“Çok dezavantajlı insan var, onları hatırlamak lazım”


Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinden projenin direktörü Ceren Çiftçi ise, “Şu an burada bu projeyle beraber bu sendroma sahip çocuklar hakkında farkındalık oluşturmuş bulunuyoruz. Birçok ortak noktalarımız var. Burada ortak nokta geri dönüşümden çıkıyor. Herkes evinden getirdiği malzemeleri getirip masa başında güzelleştirerek, boyayarak değerlendiriyorlar. Gün sonunda eşyaları Ardahan’da bir köy okuluna göndereceğiz. Bizim günümüzdeki maalesef tüketici toplum olmakta çok üst seviyelerdeyiz. Bir şeyi değerlendirmeyi unutuyoruz ve her zaman bu bizim kafamız içinde çöp oluyor. Çok dezavantajlı insan var, onları hatırlamak lazım. Hem maddi hem de manevi olarak birçok şeyi tüketmiş durumdayız. Bunları yeniden tazeleyip insanlarda yeniden uyanış getirmek benim şuanki hedefim” ifadelerini kullandı.




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