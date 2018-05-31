Dr. Türker Özyiğit, yüz bölgesini olduğundan daha yaşlı gösteren kıvrımların botulinum toksin (halk arasında bilinen botoks)ile yok edilebileceğini söyledi.

Mimik kaslarının yıllar boyu çalışmasının üzerini örten derideki kıvrımları belirginleştirdiğini ve böylece yüzde çizgilenmeleri ortaya çıkardığını ifade eden Dr. Türker Özyiğit, yüz bölgesini olduğundan daha yaşlı gösteren bu kıvrımların botulinum toksin (halk dilinde botoks) ile yok edilebileceğini ifade etti. Op. Dr. Özyiğit, yüz bölgesine yapılan botulinum toksinlerin verdiği sonuçlar ve botulinum toksin sonrası dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Türker Özyiğit, çizgilenmelerin en sık alın, kaş arası ve göz kenarlarında çevresel olarak ve ağız çevresinde görüldüğünü belirterek, alın ve göz kenarındaki çizgilerin kişiye yaşlı ve yorgun, kaşlar arasındaki çizgilerin ise kızgın ve sert bir ifade verdiğini ifade etti. Mimik kaslarına botulinum toksin uygulanarak bu kasların hareketlerinin zayıflanabileceğine değinen Op. Dr. Özyiğit, bu zayıflama neticesinde derinin kas hareketlerinin zayıflayabileceğini, böylece derinin kas hareketleri ile katlanması ve katlanmaya bağlı çizgilenmelerin azaltılacağını söyledi.

’’Derideki çizgi ve kırışıklıklar düzelme olur’’

Yorgun ya da sert görünen yüz ifadesine belirgin bir düzeltme sağlayacağını ifade eden Op. Dr. Özyiğit, ’’Botulinum toksin sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyip sinirler ile sinirlerin ulaştığı kaslar arasındaki iletimi durdurarak etkisini gösterir. İletimi duran sinirin, kası uyarması engellenmiş olur ve kas kasılamaz. Böylelikle kasın kasılması nedeniyle oluşan derideki çizgi ve kırışıklıklar düzelmiş olur’’ dedi.

Botulinum toksinin etki süresinin kişinin yaşına, derinin özelliklerine, kırışıklığın derinliğine göre değişiklik gösterdiğini belirten Op. Dr. Özyiğit, "Kazayağı diye adlandırdığımız göz çevresi çizgilerindeki etki 3-4 ay sürerken, glabella dediğimiz kaş çatma çizgilerinde bu süre 4-6 ay olmaktadır. Uygulama sonrası tam etkinin oturması 14 güne kadar çıkabilir. Bu süre sonunda birkaç noktaya ilave botulinum toksin yapmak gerekebilmektedir. Yapılan bu ikinci uygulama (revizyon) ilk uygulamanın bir devamı niteliğindedir’’ şeklinde konuştu.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Op. Dr. Özyiğit, botulinum toksin uygulaması sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı: ’’Uygulama sonrası 1-2 saat için botulinum toksin uygulanan kaslarınızı çalıştırmalısınız. Örneğin; kaşlarınızı yukarı kaldırın, kızar gibi yapın veya gözlerinizi kısın. Bu çalışmalar botulinum toksinin kaslardaki aktivitesini kolaylaştıracaktır. 24 saat boyunca uygulama bölgesini ovuşturmayın, ellerinizle bastırmayın ve masaj yapmayın. 4 saat boyunca makyaj yapmayın, yatmayın ve ağır egzersiz yapmayın. Bunun dışında, duş alabilir veya günlük aktivitelerinizi yapabilirsiniz. Botulinum toksinin etki süresi sonuna yakın, kaslarınızın tekrar tüm hareket gücünü kazanmasından önce doktorunuz mutlaka sizi görmelidir. Ancak bu noktada doktorunuz sizin yüzünüz için en iyi etkiyi yapacak uygulamayı oluşturacaktır’’.