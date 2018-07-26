‘Yüz Yüze Konuşmalar, Yaşayan Edebiyat’ projesi tanıtıldı

Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, kendini, kişiliğini, edebiyatını, hayata bakışını, hangi koşullarda çalıştığını anlattığı ‘Yüz Yüze Konuşmalar’ adlı kitap tamamlanarak Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un katılımıyla düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılan toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, “Yüzyıllar boyunca bizi biz yapan, bizi birbirimize bağlayan, hayatımızı iyiye, güzele, doğruya dönüştüren bir simya olduğuna inanıyorum. Acılarımızı, sevinçlerimizi, hatıralarımızı ve hatta kavgalarımızı bir potada karıp, ortaya çok değerli bir öz çıkaran simya olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

"Bu proje Türk edebiyatında bir ilktir"

Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Sosyolog Cafer Vayni yaptıkları Yüz Yüze Konuşmalar ile ilgi açıklamalarda bulundu. Vayni, “Bu proje Türk edebiyatında bir ilktir. Türk Edebiyatında iz bırakmış, etkili olmuş elli edebiyatçının, hayattayken bir araya getirildiği ve yine 50 tane edebiyatçı uzmanın konuştuğu, toplamda 100 edebiyatçının bir aile oluşturduğu bir proje. Telif hakları derneği olarak Türkiye’de bir ilke imza attık. Bundan sonrada devam edeceğiz kısmet olursa. Bu projemizin adı, Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Edebiyattı. Bundan sonra Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Müzik, Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Sinema, Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Güzel Sanatlar, Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Çeviri mesela ve en son yine Yüz Yüze Konuşmalar Yaşayan Edebiyat ile tamamlamak istiyoruz. Çünkü edebiyat kısmında boşluk çok kaldı. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerine dernek olarak kendimizi kilitledik. Dolayısıyla 2023’te Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’de fikri mülkiyet sahipleri hayattayken, filmler ve kitaplar ile iz bırakıp, gençlere örnek olmak istiyoruz” dedi.

Her ustaya özel belge filmler

Kitabın hazırlanmasında söz konusu elli yazara sorular yöneltenler, yine sanat dünyasından isimler oldu. Ayrıca bütün söyleşiler kayda alınarak her ustaya özel belge filmler hazırlandı.

Kitapta, Adnan Özyalçıner, Ferit Edgü, Doğan Hızlan, Rasim Özdenören, Gürsel Aytaç, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Sevinç Çokum, İnci Aral, Necati Mert, Mehmet Ragıp Karcı, Selim İleri, İbrahim Yıldırım, Cemil Kavukçu, Ali Haydar Haksal, Abdullah Uçman, Oğuz Demiralp, Abdülkadir Budak, Turan Koç, Enis Batur, Hüseyin Su, Tuğrul Tanyol, Ali Günvar, Şükrü Erbaş, Arif Ay, Veysel Çolak, Buket Uzuner, Semih Gümüş, Alim Karaman, Haydar Ergülen, Adnan Özer, Mario Levi, Ömer Lekesiz, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Cihan Aktaş, Gürsel Korat, Necip Tosun, İhsan Deniz, Kayahan Özgül, Osman Konuk, Cemal Şakar, Fatma Barbarosoğlu, Sadık Yalsızuçanlar, Hüseyin Atlansoy, Ethem Baran, Leyla İpekçi, Sibel Eraslan, Mehmet Can Doğan, Nuri Pakdil gibi çok değerli şair ve edebiyatçılar yer alıyor.

Nasıl yaşadılar, nasıl yazdılar?

Elli edebiyatçı ile yapılan söyleşilerde, edebiyatçıların şimdiye kadar pek bilinmeyen düşünme ve yaşama,kurma ve anlatma, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getiriliyor. Elli edebiyatçı, yine sanat dünyasından gelen elli sanatçıya; nasıl bir kültür ikliminden geldiklerinden, nasıl bir hayat sürdüklerinde, ne hissederek yazdıklarından, onlara yol gösterenlerin olup olmadığına kadar birçok konuyu anlattı.