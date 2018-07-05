Belda Yurtseven Tüner, yüzde ki çizgilere ve kırışıklıklara botox ile son verileceğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Belda Yurtseven Tüner, “Botox, Clostridium Botulinum isimli bir bakteriden elde edilen, kasları gevşetmek amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Yüz hareketlerini yapmamızı sağlayan kaslar, üzerlerindeki deriye bağlıdırlar. Yıllar süren mimikler sonucu, kaslar deride gözle görülür çizgiler ve kırışıklıklar oluştururlar. Botox maddesi hareketleri kısıtlanmak istenen kas grubu bölgesine enjekte edilir” dedi.

Hareketi kısıtlanan kasların gevşeyerek bu bölgedeki kırışıklıkların kısa süre içinde kaybolduğunu ifade eden Tüner, “Daha huzurlu ve daha genç görünüm ortaya çıkar. Botox yapılan bir alın daha düz, kırışıksız gözükür. Kaşlar daha az hareket eder ve kaş çatmak zorlaşır. Üçüncü aydan sonra bu etki azalır ve kaslar altıncı aya doğru yavaş yavaş eski hareketlerine dönerler. Tekrarlayan uygulamalar sonucu zaman içinde giderek daha uzun süreli etkiye sahip olarak botoks özellikle yüzün üst kısmındaki yaşlanmayı ciddi şekilde yavaşlatır. İlk uygulamalarda 6 ayda bir, düzenli uygulamalardan sonra yılda bir yapılacak botoks enjeksiyonları son derece başarılıdır. Daha büyük yüz kaslarına sahip olan hastalarda (erkekler gibi) veya yüz kaslarını daha fazla kullanan, çok mimikli kişilerde tedavinin daha sık aralıklarla uygulanması gerekebilir. Genellikle, botox enjeksiyonları sonucu yüz kasları fazla hareket etmemek konusunda adeta ’’ eğitilirler ’’. Zaman içerisinde, çizgileri rahatlatmak için daha az ilaç kullanmak yeterli olur” diye konuştu.

2 yıl boyunca düzenli olarak botoks uygulanan kişilerin aynı şekilde devam ettiklerinde kaslarında belirgin bir azalma ve buna bağlı yüz ifadesinde değişim olabildiğini kaydeden Tüner, “Bu nedenle uygulamaların 2. yıldan sonra daha uzun aralıklarla yapılması önerilir. Botox enjeksiyonlarının yan etkisi yok denecek kadar az ve geçicidir. Hafif bir baş ağrısı, birkaç günde iyileşen ve makyajla kapatılabilen morarma olabilir. Hatalı uygulamaya bağlı olarak botoks ilacı, göz kapağına yakın bir noktaya doğru kayarsa, üst göz kapağının geçici olarak aşağıya sarkması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ancak bu çok nadir olarak görülen bir yan etkidir” ifadelerini kullandı.

Mimiklerin etkilenmesinin enjeksiyon yapılan bölgeye ve verilen ilaç miktarına bağlı olduğunu belirten Tüner, “İlacın özellikleri, uygulama yöntemleri ve uygulamayı yapan kişinin tecrübesi başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdir. Alında ve kaşlarda kırışıklıklara neden olan hareketler (mimikler) engellenecektir, arzu edilirse kaslar hafif hareketli kalacak şekilde uygulama yapılabilir. Yüzün diğer kasları enjeksiyonlardan etkilenmez. İlaç sadece uygulama yapılan bölgede etkilidir. Sadece bir öğlen tatilinde ayıracağınız on dakikada bile yapılabilecek botoxla daha gergin ve kırışıksız bir görünüme kavuşabilir ve aynı zamanda kırışıklıklarınızı artıran mimikleri en az 6 ay durdurarak yaşlanmaya dur diyebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.