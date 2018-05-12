Yüzde yüz yerli fitness ekipmanı ‘UTA’

Güvenli ortamlarda spor yapmanızı sağlar” dedi.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Endüstrisi Paneli, geniş bir katılımla Grand Pera Taksim’de gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan Tartı Medical Kurucusu Uğur Taslak, “Biz 20 yıl önce kurulduk. Tanita Marka Vücut Analiz Monitörlerinin Türkiye temsilciliğini yapmak üzere kurulduk. Ama vücut analiz sistemi de markanın önüne geçti. Nasıl geçti; artık yapılan vücut analizi, Tanita Vücut Analizi olarak geçmeye başladı. Bu bizim için hem iyi hem de kötü. Markasını bile bilmediğimiz bazı vücut analiz cihazlarıyla Tanita analizi yapılır hale geldi” ifadelerini kullandı.

“Fit Tut projemiz devreye girdi.”

Online diyet hizmeti verebilecek alt yapıların eksik olması nedeniyle Fit Tut projesini geliştirdiklerini aktaran Taslak, “Bir araba markası kaputunu açtığınızda başka bir marka motor, kendisi başka bir marka araç satış modelini örnek aldık. Biz Tanita’nın kişisel kullanıma uygun bir ürününü aldık, profesyonel kullanıma uygun hale getirdik. Herkesin çok fazla bütçesi yok ama sektöre hizmet etmek istiyor. Biz de daha uygun maliyetlerle kaliteli cihazlar sunmak istedik. Bunu da becerdik. Bunun adına da ‘Compacto’ dedik. Sonra kapasitesi daha fazla olsun istedik. Bir tane de ’Perfecto’ modeli yaptık. Bundan sonra da bize ışık verdi. Perfecto modelindeki en büyük hedefimiz; işlevsellikti. Hiç estetiği dikkate almadık. Çünkü ucuz, çabuk ve işlevsel olmalıydı. Şimdi de yeni modeller yolda. Ben 2000 yılında işe başladım ve o zaman Hacettepe, Erciyes ve Başkent Üniversitesi vardı. Diyetisyenlerin toplam sayısı da 4 bin ile 4 bin 500 civarındaydı. Şimdi bu sayı 100’leri geçmiş durumda. Yılda 4 bin 500 kişi mezun olur hale gelmiş. İstihdam hacminin bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Devletimizin buna çözüm kaynakları açacağını düşünüyorum. Şimdi mezun olanların bir çoğu online diyet hizmeti vermeye başladı. Kurumsal anlamda da online diyet hizmeti verebilecek alt yapıların eksik olması pazardaki bir açığa yönlendirdi bizi ve geçen hafta ‘Fit Tut’ projemiz devreye girdi. Bu projemiz danışanlarınız ile haberleşmenizi, diyet listelerinizi oluşturmanızı, yaklaşık 20 bine ait yiyeceğin kalori değerlerini görebileceğiniz bir portal. Tahlil bilgilerini girebilirsiniz, kendi dosyalamalarınızı yapabilirsiniz. Gerekiyorsa hasta ile yüz yüze gelmeden iletişim kurup onu kilo kontrolü yapabilirsiniz. Hatta egzersiz yaptırabilir getirip sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu biyolojik bir proje. Düşünün ki; özel bir marka dondurma yiyorsunuz. Ancak sisteme baktınız ve besin içerik değeri yok. Hemen dondurmanın ambalajından fotoğrafını çekip göndererek adminin sisteme girmesini sağlıyorsunuz. Bununla ilgili de bir üniversite ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzde yüz yerli alet ‘UTA’

Üzerinde 8 ayrı antrenman sisteminin bulunduğu yerli yapım UTA fitness aletinden de bahseden Taslak, şöyle konuştu:

“UTA dediğimiz bir fitness ekipmanı geliştirdik. Yaklaşık 1.5-2 yıl önce planladığımız bir alet. Yüzde yüz yerli kafayla yapılmış, yerli imalatçılarla yapılmış bir sistem. Bu kompleks bir ekipman aslında. Şöyle düşünmek lazım; bir alüminyum kasadan müteşekkil ve kutu şeklinde. Alüminyum kullanılma sebebi de sağlığa zararlı değil ve çok dayanıklı. Çünkü biz aleti çok hırpalıyoruz. Üzerine de biraz feminen olsun diye ahşap giydirdik. Üzerinde 8 ayrı antrenman sistemini birleştirdik. Biz istedik ki geniş alanlarda yaptığınız hareketleri dar alanlarda da yapın. Dolayısıyla ağaca çıkmak için ağaç gerekiyor. Bunu bir spor merkezinde sağlayamıyorsunuz. Bu alete bir merdiven koyduk. Üzerine çıkabilirsiniz. Sarkınabilirsiniz, ters durabilirsiniz. Üzerine çıkıp denge çalışabilirsiniz. Ayrıca bu aletin üzerine pilates için gerekli ekipmanlar da eklendi. Yani fizik tedavicilerin, terapistlerin kullandığı aynı zamanda kilo kontrolü de yapabileceğiniz kompakt bir sistem. UTA size esneklik kazandırır, tüm kaslarınızı uyarır. Güvenli ortamlarda spor yapmanızı sağlar. Yani kısaca bu bir egzersiz kutusu.”

Panele katılan eski Survivor yarışmacısı Batuhan Eruygun da böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Spor beslenmesi konusunda böylesine bir seminer ilk oluyor. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Beslenme çok alanım olmasa da yarışma döneminden kalan tecrübelerimi aktarmaya geldim.”

Kross Feet eğitimcisi İpek Yaşar ise katılımcılara nasıl beslenmeleri gerektiği ve hiç spor yapmamış bir insanın bu sporu yapıp yapamayacağına dair bilgiler vereceğini aktardı.