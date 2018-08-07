Sevgi Ekiyor, yüzdeki derin kırışıklıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sevgi Ekiyor, "Kadınlar arasında son dönem trendleri arasına giren dolgun dudak isteği, sağlık ve estetik sektörünün de konuya ilgisini yoğunlaştırmasıyla, uzun süreden beridir etkileri bilinen ve yan etkisinin neredeyse hiç olmadığı, çeşitli tedavilerde de sıkça kullanılan hyalüronik asit dudak dolgusu jelleriyle dudaklara istenilen şeklin verilmesi artık çok pratik ve kolay. Bunun yanı sıra hyalüronik asit cilt dolgusu yüzdeki derin kırışık ve çökmelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha ziyade kadınlar arasında son dönem trendleri arasına giren dolgun dudak isteği, sağlık ve estetik sektörünün de konuya ilgisini yoğunlaştırmasıyla, uzun süreden beridir etkileri bilinen ve yan etkisinin neredeyse hiç olmadığı, çeşitli tedavilerde de sıkça kullanılan hyalüronik asit dudak dolgusu jelleri ile dudaklara istenilen şeklin verilmesi artık çok pratik ve kolay. Bunun yanı sıra hyalüronik asit cilt dolgusu yüzdeki derin kırışık ve çökmelerde de yaygın olarak kullanılmaktadır" dedi.

Hyalüronik asidin vücutta bulunan bağ dokunun ana yapı maddesi olduğunu ifade eden Ekiyor, "Ciltteki canlılık, parlaklık, nem, renk, sıkılık hyalüronik asidin etkileridir. Bebek cildinde yüksek miktarda hyalüronik asit bulunması konunun anlaşılması açısından iyi bir örnektir. En sık kullanıldığı alanlar; dudak dolgunlaştırma ve dudak kontürünü belirginleştirmede, derin kaş arası ve alın çizgilerinin giderilmesinde, ağız kenarı kıvrımlarının giderilmesinde, dudak ve çene arasındaki çökmelerin doldurulmasında kullanılır” diye konuştu.

Dolgunun yapılma süresinin ortalama 15-30 dakika olduğunu kaydeden Ekiyor, “Tedavi ağrısız ve acısızdır ya da tolere edilebilecek düzeydedir. Bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hyalüronik asit dolguları ortalama 6 - 12 ay içerisinde etkisini kaybedecektir” ifadelerini kullandı.