Yüzen çöp kutusu denizlerde çöp toplayacak

Ş.(İDO), denizlerin temizliği için Yenikapı İskelesi'nde yüzen çöp kutusu kurdu. Teknoloji Grubu Wrtsil'nın Türkiye ofisi ile iş birliği yaparak Yenikapı İskelesi'ne kurulan yüzen çöp kutusu Seabin'in ile yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba toplayabilecek.

İDO, geçtiğimiz günlerde İDO Yenikapı İskelesi'nde Wrtsil Enpa iş birliği ile denizlerin temizliği için bir adım daha attı. Seabin adlı yüzen çöp kutusunun kurulumu Yenikapı İskelesi'nde gerçekleştirilerek bu önemli proje hayata geçirildi.

Yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba topluyor

Seabin, yağ dahil her türlü atığı suyla birlikte emiyor ve ardından bu atıkları içinde tutarak temizlenmiş suyu tekrar dışarıya veriyor. Avustralyalı sörfçü ikili Andrew Turton ve Pete Ceglinski tarafından geliştirilen ve 20 kg'a kadar atık taşıyabilen Seabin, her gün ortalama 1.5 kg atık toplayabiliyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba toplayabildiği anlamına geliyor.

“Bu cihazlar limanlar için gayet faydalı”

Seabin'in faaliyete geçirildiği basın toplantısında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, “Seabi cihazını koymakla ufak da olsa bir girişimde bulunduk. Limanların kirliliği önemli bir konu. Bu cihazlar limanlar için gayet faydalı. Bir cihazın yaklaşık 20 kilogram kadar haznesi var. Günde 1 buçuk kilo poşet ve pet şişe toplama kapasitesi var. Bu da yılda 20 bin pet şişe, 83 bin kadar da poşet yapıyor. Yenikapı'ya bu cihazı koymamızın nedeni; lodos havalarda bu limanımız aşırı derecede kirleniyor. Adeta poşet tarlası gibi oluyor. Pet şişelerle doluyor. Büyük bir oranda fayda sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Seabin denizler için atılmış adımlardan biri”

Seabin'in faaliyet açılışında konuşan Wrtsil Enpa Genel Müdürü & Servis Unit Türkiye ve Hazar Denizi Direktörü Arie Pijl, “Bugün aslında ne İDO ne de Wrtsil ile alakalı. Bugün denizlerin geleceğiyle alakalı. Maalesef, hepimiz bu şekilde devam edersek bütün dünyayı ve çevreyi katlediyoruz. O yüzden hepimizin bir adım atması gerekiyor. Seabin de bizim için denizler için adımlardan biri” diye konuştu.

“Personel vasıtasıyla toplamasını yaparak denizlerin temizliğini sağlıyoruz.”

Seabin'in deniz çöp kutusu olduğunu ifade eden Türkiye proje sorumlusu Emrah Şen, “Ponton denizde yüzer vaziyette yaptığı vakumla deniz seviyesinden çöpleri emmek vasıtasıyla çalışan bir sistem. Sistem kara bağlantısı gerektiriyor. Kara bağlantısıyla içindeki elektrik vakumu durgun havalardaki vakumu oluşturmak için sistemi tahrik ediyor. Deniz üzerindeki başta çöp torbası, plastik pet şişe gibi katı atıkları ve sıvıları da çekerek kendi içerisindeki haznesindeki filtrede biriktiriyor. Personel vasıtasıyla toplamasını yaparak denizlerin temizliğini sağlıyoruz. Seabin genelde marinalarda, limanlarda daha çok durgun ve akıntının düşük olduğu sularda başarıyla görevini yerine getiriyor” dedi.