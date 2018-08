10 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılara çekiliş ile bisiklet ve aksesuarları hediye edildi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin başlattığı ZEYBİS projesi kapsamında her hafta düzenlenen 10 kilometrelik bisiklet turunun 9’uncusunda yer alan bisikletliler 30 Ağustos Zafer Bayramı pedal çevirerek kutladı. Yüzlerce bisikletli Zeytinburnu sokaklarında ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte tur attı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın da bisikleti ile katıldığı kutlamada, korteji gören vatandaşlarda evlerinden Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. Hız sınırının 20 ile 30 kilometreye kadar düştüğü Zeytinburnu sokaklarındaki trafikte güvenli bir şekilde pedal çevirebilen vatandaşlar, her hafta perşembe günü saat 18.30’da 10 kilometrelik bisiklet turuna katılabiliyor. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turları, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Bisiklet turuna katılan vatandaşlara ise her hafta çekiliş ile bir adet bisiklet ve birçok bisiklet aksesuarları hediye ediliyor.

“ZEYBİS ile örnek olmaya devam edeceğiz”

Bisiklet kortejine katılarak ZEYBİS projesine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Burada birçok vatandaşımız ile birlikte pedal çevirmeye devam ediyoruz. Türkiye’ye sağlıklı yaşam kolay ulaşım projesi olan ZEYBİS ile örnek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.