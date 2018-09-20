Yüzlerce “Cici Vosvos” Büyükçekmece'de buluşacak

Büyükçekmece Belediyesi ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliğiyle düzenlenen 23'üncü “En Cicimiz Vosvos Festivali” 22-23 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece'de gerçekleşecek. Büyükçekmece Kültürpark'ta yurtiçi ve yurtdışından gelen yüzlerce vosvos tutkununu buluşacak festival, çekişmeli yarışmalar ve sıradışı etkinliklerle renkli görüntülere sahne olacak.

Vosvos sevdalısı başkandan davet

Otomotiv sektöründeki baş döndürücü gelişme, milyon dolarlık yeni nesil arabalar yaşadığımız çağa damgasını vursa da, her çağın vazgeçilmezi ve herkesin eskimeyen sevdası Volkswagen Vosvos'lardır. 1970'lerden günümüze hala modası geçmeyen ve tüm dünyada sempati ile bakılan Wolkswagen'in Vosvos sevdalıları bu kez tarih ve kültür kenti Büyükçekmece'de buluşacak

Büyükçekmece Belediyesi ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliğiyle 23'üncüsü düzenlenen “En Cicimiz Vosvos Festivali” yüzlerce vosvos tutkununu bir araya getiriyor. Vosvos sevdalısı ve 2 adet vosvosu olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festivale tüm İstanbulluları davet etti.

Renkli ve heyecan dolu etkinlikler

Festivalin ilk günü 22 Eylül Cumartesi saat 15:00'de “Atatürk'ün İzinde” konvoyu yapılacak. 23 Eylül Pazar günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında Drag Yarışması ve halatla vosvos çekme yarışması nefesleri kesecek. Aynı günün finalinde ise katılımcıların oylarıyla seçilecek olan “En Cici”, “En Bakımlı”, “En Orijinal” ve “En Fantastik” vosvosların sahipleri için ödül töreni düzenlenecek.