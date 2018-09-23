Yüzlerce çocuk Sulukule Sanat Akademisi'nde eğitim alabilmek için hünerlerini sergiledi

Müzik tutkunu yüzlerce çocuk, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nde eğitim almak için ter döktü. Farklı branşlarda müzik aletleriyle sınava giren çocuklar başarıya ulaşmak için yeteneklerini sergiledi.

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nde iki yıl süreyle eğitim görmek isteyen müzik tutkunu çocuklar, öğrenci seçme sınavında ter döktü. Farklı üniversitelerden gelen konservatuar mezunu eğitmenlerin karşısına çıkan çocuklar, seçilebilmek için çaldıkları enstrümanlarla hünerlerini sergiledi. 8-16 yaş arasında akademiye girmeye çalışan çocuklar, kazandıkları takdirde 2 yıl boyunca ücretsiz olarak gitar, piyano, çello, keman, viyola, ney, kanun, vurmalı sazlar, flüt, bağlama ve klarnet olmak üzere toplam 12 branşta eğitim almaya hak kazanacak. Geçen yıl yapılan seçmeler sonucu 85 öğrenci eğitim almaya hak kazanırken, bu yıl ki seçmelerde de 85 öğrencinin eğitimlere seçilmesi hedefleniyor.

“Buradaki eğitim üniversite düzeyinde bir eğitim”

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Lizge Zeren Aktaş, "Sulukule Sanat Akademisi'nde beşinci yılım. Keman çalıyorum. Burada ilk olarak akademi sınavıyla eğitime başladım. 2 yıllık eğitimimi tamamladıktan sonra ise orkestraya indim. Orkestrada da senfonik bir eğitim alıyorum. Buradaki eğitim üniversite düzeyinde bir eğitim. Burada aldığımız eğitimle pek çok arkadaşımız güzel sanatlar lisesi ya da konservatuvara girdiğini biliyorum. Benim de hedefim konservatuvar okumak” diye konuştu.

“Bu imkanlarından dolayı belediyemize çok teşekkür ediyorum”

Sınava girecek öğrenci velilerinden Yaşar Işık ise, “Fatih Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte çocuklara verdiği değer bizi mutlu ediyor. Bu tesis çok güzel bir tesis. Çocuğum burada iki yıldır eğitim alıyor. Kızım da keman eğitimi alıyor. Bu imkanlarından dolayı belediyemize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi ve komisyonlarının yapmış olduğu bu sınavlarda da çocukların özverisi ve müziğe olan alışkanlığının devamı için gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.