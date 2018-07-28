Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 17:11

Yüzlerce el yapımı bebek bu festivalde

Büyükçekmece’de bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ‘Bi dünya bebek Sergisi’ ve ‘Uluslararası El Sanatları Sergisi’ İstanbullularla buluştu.

Yüzlerce el yapımı bebek bu festivalde

28 Temmuz 2018 17:11

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, hünerlerini sergiledi.


Büyükçekmece Belediyesi tarafından 19‘uncu kez düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı. Festival kapsamında 64 ülkeden gelen yüzlerce konuk, kendi kültürlerini tanıttıkları yöresel kıyafetleriyle festivale renk kattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Bi dünya Bebek ve Uluslararası El Sanatları Sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi çalıştaya katılarak serginin hazırlanmasına katkı sağlayan zanaatkarlar ve sanatçılar Başkan Akgün tarafından ödüllendirildi.


23 farklı ülkeden 70 zanaatkar ve Anadolunun zengin el sanatları geleneğini yaşatan 30 farklı ilden gelen 80 zanaatkar festival kapsamında hünerlerini sergiledi.25 ülkeden 20 sanatçı 200 parçadan oluşan bebek sergisinde dünya kültürünü anlattı.


Festivale tüm İstanbul’u davet eden Başkan Hasan Akgün, ”19’uncu Büyükçekmece Uluslararası kültür ve Sanat Festivali başladı ve harika şeylerle karşılaştık. İlk defa görüyoruz. Bebek çalıştayının bu kadar zengin ve enterasan olacağını düşünmemiştim. 64 ülkeden bin 400 sanatçı katılıyor. 10 gün boyunca ağırlayacağız. Hem Türkiye’den hem de yurt dışından bir çok ülkeden katılan sanatçılar sergilemeye başladılar ürünlerini, yapmaya da devam ediyorlar. Zannediyorum çocuklar buradan bir hafta boyunca çıkmayacaklar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç