Yüzlerce genç 15 Temmuz Şehitleri için pedal çevirdi

Eyüpsultan Belediyesi 15 Temmuz hain kalkışmanın 2’nci yıldönümünde bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turunda 360 genç, 15 Temmuz Şehitleri için pedal çevirdi. Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın startını verdiği bisiklet turu, belediye binası önünden başlayarak Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliğine kadar devam etti. Bisiklet turunun sonunda 250 15 Temmuz şehidi için yoklama alındı. 15 Temmuzda şehit olan 250 şehitin tek tek isimleri okunarak şehit yoklaması yapıldı ardından dualar edildi.

“ Milletimizin,gençlerimizin gönlünde iyi bir yer edinmesi gerekiyor”

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ”15 Temmuz’u her daim hatırlamamız gerekiyor.Milletimizin,gençlerimizin gönlünde iyi bir yer edinmemiz gerekiyor. Bunları bu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle yapmamız lazım ki kalıcı, iri ve diri olsun.Geçen senede bisiklet turu yapmıştık bu senede yapıyoruz.Yarın halkımızla beraber 15 Temmuz yürüyüşü yapacağız.Dolayısıyla istiyoruz ki halkımızın,milletimizin katılımıyla onların aynı zamanda zevk katacakları ve gerçekten gönüllerinde kalacak şekilde bir formatta istiyoruz.İnşallah 15 Temmuzu bir bayram havasında kutlayacağız”dedi.

Makadonya Üsküp’ten gelen bir genç ise”Üsküp’ ten İstanbul’a 15 Temmuz Şehitlerini anmak ve Abdullah Tayyip Olçok adına geldik.Buraya 870 kilometre yolu 6 günde geldik. Eyüpsultan Belediyesi bizi davet etti.Bizde buraya gelerek bisiklet sürüp daha sonra şehitliğe giderek dua okuyacağız”diye konuştu.