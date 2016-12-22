Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 10:49

Yüzlerce öğrenci, satranç turnuvasında ter döktü

Yüzlerce öğrenci, satranç turnuvasında ter döktü

22 Aralık 2016 10:49

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Beyoğlu Okullararası Satranç Turnuvası’nda, yüzlerce öğrenci ter döktü. 5 farklı kategoride düzenlenen turnuvada, öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Öğrencilere olumlu rekabet duygusunu aşılayarak, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle sağlıklı gelişmelerine destek olmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvası’na Beyoğlu Kasımpaşa Spor Tesisleri Salonu’nda start verildi. Turnuvaya katılan öğrenciler; gençler, yıldızlar, küçükler, minikler, mini minikler kategorilerinde mücadele etti. İlçe genelinde 30 okulun öğrencilerinin katıldığı turnuvada öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren öğrencilere tablet hediye edilecek
Beyoğlu’nda bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400 üzerinde öğrenci arasında düzenlenen Satranç Turnuvası sonunda her kategoride ilk 3 dereceyi kazanan yarışmacılara tablet hediye edilecek.

“Sonuna kadar bırakmayı düşünmüyorum”
Turnuvada olmanın heyecan verici olduğunu belirten Mine Yılmaz isimli öğrenci, “Okulumuzda bu konuda bilgili arkadaşlar vardı, onlardan öğrendik satrancı. Öğretmenimiz de bize çok yardımcı oldu. Onunla birlikte arkadaşlardan taktik öğrendim, oynaya oynaya öğrendik. Buraya geldim, heyecanlıyım.İddialıyım, sonuna kadar bırakmayı düşünmüyorum” dedi.
Satrancı hayat tarzı olarak benimsediğini söyleyen Umut Olgar isimli öğrenci ise ”Zor bir turnuva, okulumuzda satranç kulüpleri var. Bu kulüplerde hazırlandık, çok güçlü rakipler var. Yenebiliriz, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Satranç benim hayat tarzım“ diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç