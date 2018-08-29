Yüzlerce yıllık Osmanlı giysileri Antika Festivali’nde görücüye çıktı

Yüzlerce yıllık Osmanlı hanedanı giysilerinden altın kaplama yemek takımlarına, geçmişten bugüne özenle ulaştırılan el yapımı mobilyalara kadar çeşit çeşit antika eser tutkunlarıyla buluştu.

Dünyanın dört bir yanından getirilen birbirinden değerli antika eşyalar görücüye çıktı. Beyoğlu’nun kültür sanat hayatına antikanın kokusunu ve renklerini katan ’Beyoğlu Antika Festivali’ Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin startı, İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen klasik otomobil korteji ile verildi.

10 adet klasik otomobilden oluşturulan kortej, Galatasaray Meydanı’ndan başlayarak Taksim Meydanına kadar geldi. Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları ve çok sayıda ünlü sanatçının katıldığı açılışa Erhan Güleryüz şarkılarıyla eşlik etti.

12 gün sürecek festival kapsamında her akşam söyleşiler, müzik dinletileri ve mezat yapılacak. Ayrıca, Beyoğlu Belediyesi Festival Alanı’nda Türkiye’de bir ilk olarak ’Anadolu Giysileri ve Tekstil Müzesi’ açılacak.

Yüzlerce yıllık antikalar bu festivalde

Antikanın kokusunu Beyoğlu’nda tutkunlarıyla buluşturan festivalde yüzlerce yıllık Osmanlı elbiseleri büyük ilgi gördü. Hala çalışır durumda olan ve açık denizlerde kullanılan gemi pusulası ise 1800‘lü yılların izini taşıyor. Her yaştan vatandaşa hitap eden ürünlerin yer aldığı festivale vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Stantta bulunan ürünler için dünyanın dört bir yanına gittiğini belirten ve standındaki fincan takımlarıyla dikkat çeken Hayri Güner, “Standımızda 1920’ler ve 1900’lü, 1800’lü ürünler mevcut. Standımız porselen ağırlıklı. 1920’den bir İngiliz vitrinimiz var. İçinde de çok güzel fincanlarımız var. Vitrinimizin fiyatı 5 bin 500 TL. Fincan takımlarımız 900 TL. Fincanlarımızın adet fiyatları 80 liradan 300 liraya kadar gidiyor. Tamamen el yapımı ve değerli eşyalar” diye konuştu.

Stantlarında Osmanlı Hanedan üyelerine ait elbiselerin ve seccadelerin yer aldığını söyleyen Kaan Gençtürk, “Gördüğünüz üzere burada da bir örtü koleksiyonu yaptık. Bindallı elbiseler, seccadeler, çatmaları böyle şekillendirmeye çalıştık. Osmanlı dönemine ait bir bindallımız var. Üzerinde altın sırmalar var. O dönemin cariyelerinin, sultanlarının giydiği kıyafetler. Aynı şekilde seccadelerimiz var. Bazıları ipek, bazıları kadife üzerine işlenmiş. Gümüş ya da altın sırmalar var” şeklinde konuştu.

Antika standında bulunan denizci pusulasını tanıtan Cengiz Batkitar ise “Stantlarımızda mekanik parçalar var. Mobilya olsun; Fransız, İngiliz, yabancı parçalarımız var. Burada bir pusulamız var. Eski gemilerde kullanılmış olan yön bulma amacıyla kullanılan pusula. Bunun içerisinde bütün orijinal parçaları mevcuttur. Bunun içerisinde yön bulmak için kaptanların kullanmış olduğu pusuladır. Bütün ağırlıkları mevcut. İspanya yapımıdır. Masif tik ağacıdır bu. Sudan hiçbir zarar görmez. Bunun fiyatı 12 bin Llra. Mobilya, objelerimiz olsun. Biz buraya 4’üncü kez katılıyoruz. Çok da memnunuz, ilgi de yoğun. Herkesi bekleriz. Belediyeye de teşekkür ediyoruz” dedi.