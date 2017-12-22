"Yüzmek skolyozu olumsuz etkileyebilir"

Sportomed Skolyoz ve Omurga Kliniği Uzman Fizyoterapistlerinden Kadriye Şahin Yorgun, yüzme sporunun skolyoz üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan güncel araştırmaları açıkladı.

Tüm skolyozlu kişilerin ve ailelerinin merak ettiği konular arasında yüzme yeraldığını belirten Yorgun, "Skolyozlu kişilere yüzme en çok tavsiye edilen egzersizler arasındadır. Eskiden yüzmenin skolyozun ilerlemesini yavaşlattığına hatta skolyoz açısını düşürdüğüne inanılmaktaydı. Ancak günümüz araştırmaları yüzmenin omurga problemlerini düzeltmede yardımcı olmadığını aksine, durumun daha da kötüye gitmesine neden olabileceğini göstermektedir" dedi.

"Isıtılmış yüzme havuzu bile vücut asimetrisini etkiliyor"

Erken dönem (doğumdan ilk 1 yaşına kadar geçen sürede) ısıtılmış kapalı yüzme havuzuyla tanışmış çocuklarda, tanışmamış olanlara oranla göğüs asimetrisinin ve skolyozun gelişme riskinin çok yüksek olduğu gözlendiğini vurgulayan Skolyoz ve Omurga Kliniği Uzman Fizyoterapisti Kadriye Şahin Yorgun, "Aynı zamanda havuz suyunda bulunun kimyasalların beyin ve sinir sistemi üzerindeki zararlarının üzerinde de durulmuştur. Yüzme adolesan çağı olarak isimlendirilen ergenlik dönemlerinde skolyozu ve artmış kifoz-lordoz açısının (hyperkyphosis-hyperlordosis) düzeltmesi için çok sık tavsiye edilen sporlardan biri olmuştur. Ancak çalışmalar yine gösteriyor ki rekabet içeren yüzme sporu göğüs asimetrisini arttırmaktadır. Bu durumun skolyoz açısını düşürmenin aksine, cobb açısını artırdığı ve skolyozu ilerlettiği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Skolyoz hastalığında spor aktivitelerinin uzman görüşü ile verilmesi önerilmektedir"

Yüzmenin; kifoz ve lordoz açısı artmış kişilere de sıkça tavsiye edilmesine rağmen, beklenenin aksine torakal kifoz ve lumbal lordozu artırdığı gözlendiği bilgisini veren Yorgun, "Aynı zamanda yüzmenin kadınlarda bel ağrı problemlerini de artırdığına dikkat çekti. Skolyoz hastalığında spor aktivitelerinin uzman görüşü ile verilmesi önerilmektedir. Skolyoza bir hastalık olarak bakılmadığı için metin içinde bu hastalık ifadelerine yer vermemek önemli. Skolyoz tedavisinde yüzmenin etkisini araştıran çalışmalara devam edilmektedir. Ancak güncel olan yüzme sporunun skolyoz tedavisinde kesin bir çözüm olmadığının yanı sıra olumsuz etkileri de olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle tercih edilecek spor, dans veya sosyal aktivitelere karar verirken muhakkak bir uzman görüşünün alınması önerilmektedir" dedi.