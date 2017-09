Z Dergisi yayın hayatına başladı

Farklı formatı ve zengin içeriği ile dikkat çeken kültür, sanat ve şehir dergisi Z, “Bitki Ressamlığı” konulu ilk sayısı ile okur karşısına çıktı.

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Zeytinburnu Belediyesi bu kez mevsimlik tematik bir dergi olarak tasarlanan Z dergisini yayın hayatına kazandırdı. İlk sayısı 3 bin adet basılan Z dergisinin tüm içeriğiwww.zdergisi.istanbuladresinden ve ZDergisi iOS - Android uygulamalarından ücretsiz olarak okurların erişimine sunuldu.

Farklı formatı ve 462 sayfalık zengin içeriği ile dikkat çeken kültür, sanat ve şehir dergisi Z, ilk sayısında “Bitki Ressamlığı”nı konu alıyor. Derginin yayın kurulu Aykut Ertuğrul, Erdem Zekeriya İskenderoğlu, İrfan Çalışan, Muhammed Nur Anbarlı, Murat Dinçer Çekin, Murat Gür, Süleyman Berk ve Süleyman Faruk Göncüoğlu’ndan oluşuyor. Gülnur Ekşi, Hülya Korkmaz, Işık Güner ve Mehmet Bilgin’in tema editörü olduğu Z Dergisi, bitki ressamlığı konusunda zengin bir başvuru kaynağı.

“Her şehir, kendisine bir kişilik ve kimlik inşa eder”

Z dergisinin kültür, sanat, şehir kavramlarına odaklanarak bilgi ve değer üreteceğini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Tarihi, kültürel dokusu, insanı, mimarisi, sanatı ve an be an akaduran sosyal hayatıyla her şehir, kendisine bir kişilik, kimlik ve kendi göğünde yankılanan eşsiz bir ses inşa eder. Bir şehri tanımak mı istiyorsunuz? Öyleyse her şeyden önce onun o yalnızca kendine has sesini duymayı, kokusunu almayı, az önce saydığımız bütün unsurlarıyla onu kavramayı öğrenmelisiniz. İlk sayısıyla huzurlarınızda olan Z dergisi umuyoruz ki bugüne kadar başta kültür sanat alanında olmak üzere her kademede ısrar ve inançla savunduğumuz bu bilincin tezahür ettiği muhkem kalelerimizden biri olacaktır” diyerek Z dergisinin varlık sebebine dikkat çekti.

Başkan Aydın, “Üç aylık aralarla yayımlanacak dergimizde ortak hafızamızı harekete geçiren bütün enstrümanlara yer vermenin, şehir düşüncesine her yönüyle yaklaşmanın yanı sıra, gündelik hayatın nabzını tutmak, Zeytinburnu kültürünün önemli değerlerini ortaya çıkarmak ve siz okurlarımıza aktarmak temel yayın prensiplerimizi oluşturacaktır. Her sayı belirlenen bir temayla ilgili tafsilatlı makale ve araştırmalara yer verilecek, böylece gelecekte bu konuda araştırma yapacak bilim insanlarına da kaynaklık vazifesi görülecektir” sözleriyle Z dergisinin kültür, sanat, şehir kavramlarına odaklanarak bilgi ve değer üreteceğinin altını çiziyor.

Yerelden hareketle evrensel içerik

Z dergisinin modern dergicilik açısından geniş imkanlar sunduğu için “tematik” olarak hazırlandığını belirten Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Nur Anbarlı, içerikle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Bitki ressamlığı, tarih içinde geriye doğru giderek karakteristik örnekler sunan, kendi tarihî ve kültürel arka planımız içindeki gelişimi öykülendiren, ardından nihayet günümüzdeki durumu anlatan bir akış içinde hazırlandı.”

“Zeytinburnu ilçesinden yola çıkarak, sadece İstanbul odaklı ve ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda kıymet taşıyacak bir içerik üretimini hedeflemek, hem dünyaya söyleyecek sahici sözlerimiz olduğunu gösteriyor, hem de kendi kendimize konuşmak yerine evrensel konular ve yaklaşımlar üretmek anlamına geliyor” diyen Anbarlı, derginin ana teması dışında içerik tasarımı ve tipografi farklılığı ile Zeytinburnu odaklı konu ve kavramların yine evrensel boyutta ele alındığı verimli bir bölüm daha bulunduğunu kaydetti.

Zeytinburnu Belediyesi, Z dergisi ile eş zamanlı olarak kültür sanat gündeminin yeni bir dil ve bakışla yeniden üretildiği “Z Kültür Sanat” tabloid ekini de okurla buluşturdu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin rutin haber anlayışından farklı bir dille ve nitelikli bir bakışla sanat alıcılarının ilgisine sunulduğu gazete, kültür sanatın konuşulduğu, tartışıldığı gündem belirleyen bir mecra olmayı da hedefliyor.