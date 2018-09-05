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05 Eylül 2018 12:03

Zabıta ekipleri, teşkilatlarının kuruluş yıldönümünde kahvaltıda buluştu

Ataşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıldönümünde kahvaltıda bir araya geldi.

Zabıta ekipleri, teşkilatlarının kuruluş yıldönümünde kahvaltıda buluştu

05 Eylül 2018 12:03


Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli 3-9 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı organizasyonuna belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile çok sayıda zabıta personeli katıldı. Zabıta üniforması giyen çocuklar renkli görüntüler oluştururken, kahvaltıda buluşan zabıtalar keyifli dakikalar geçirdi. Zabıta üniforması giyen çocuklar ile zabıta personeli kahvaltından sonra Ataşehir Belediye Meclisi’ni ziyaret etti.


Zabıta ekiplerine çalışmaları için teşekkür eden Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, “Biliyorsunuz ki zabıta haftası bu vesile ile hepinizin zabıta haftasını kutluyorum. Güzel günler, mutlu günler geçirmenizi diliyorum” dedi.


Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Der, “Tabi süreç yaklaşıyor. Bundan sonraki süreçte bizim için çok önemli ama burada en fazla işte sizlere düşüyor. Bu süreç içerinde daha özenli çalışmamız lazım. Daha kibar, daha nazik, daha güler yüzle davranmamız lazım” şeklinde konuştu.


Kahvaltı sonrası belediye başkan yardımcıları ile zabıtlar hatıra fotoğrafı çektirdi.




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