Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli 3-9 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla kahvaltıda buluştu. Kahvaltı organizasyonuna belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile çok sayıda zabıta personeli katıldı. Zabıta üniforması giyen çocuklar renkli görüntüler oluştururken, kahvaltıda buluşan zabıtalar keyifli dakikalar geçirdi. Zabıta üniforması giyen çocuklar ile zabıta personeli kahvaltından sonra Ataşehir Belediye Meclisi’ni ziyaret etti.

Zabıta ekiplerine çalışmaları için teşekkür eden Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, “Biliyorsunuz ki zabıta haftası bu vesile ile hepinizin zabıta haftasını kutluyorum. Güzel günler, mutlu günler geçirmenizi diliyorum” dedi.

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Der, “Tabi süreç yaklaşıyor. Bundan sonraki süreçte bizim için çok önemli ama burada en fazla işte sizlere düşüyor. Bu süreç içerinde daha özenli çalışmamız lazım. Daha kibar, daha nazik, daha güler yüzle davranmamız lazım” şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası belediye başkan yardımcıları ile zabıtlar hatıra fotoğrafı çektirdi.