Maçı 5-2 zabıtalar kazandı.

Zabıta ile esnaf bu kez yeşil sahada karşı karşıya geldi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları arasında bir dostluk maçı düzenledi. Kayıt dışı ekonomiye dikkat çekmek ve esnaflar ile zabıtalar arasındaki dostluğu pekiştirmek adına yapılan maç İBB Zabıta Edirnekapı Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Maç öncesi İstanbul Zabıtasının, devletine karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren esnafın yanında olduğu ve de esnafların da kayıt dışı ekonomiyle fedakarca mücadele eden zabıta teşkilatının yanında olduğu belirtilen dostluk maçı, anlamlı ve güzel görüntülere sahne oldu. İki ekip arasında oynanan maçı 5-2 zabıtalar kazandı.

Zabıtalar ve esnaflar arasındaki birlik ve beraberliği vurgulamak için böyle bir maçı düzenlediklerini söyleyen İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Lazoğlu “ Esnaflarla beraber birlik ve beraberliği vurgulamak için böyle bir maçı düzenlemiş olduk. Katkılarından dolayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımıza ve onun nezdinde tüm yöneticilerine ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum “ dedi.

“ Bizim en büyük arzumuz zabıtaların denetimlerini ara vermeden, kayıt dışına göz açtırmamalarıdır “

Kurallara uyan esnaf ile kayıt dışı iş yapan kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini dile getiren İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz “ 192 yıldır halkımızın 7 gün 24 saat hizmetinde olan Zabıta Teşkilatımıza, fedakarca çabalarından dolayı bir esnaf temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Halkımızla iç içe İstanbul’un huzuru için yaptığınız denetimlerle çok saygıdeğer bir görevi yerine getiriyorsunuz. Şüphesiz bunları gerçekleştirirken, kimi zaman zorluklarda karşılaşıyorsunuz. Bu noktada bazen esnaf ve sanatkarlarla ilgili sorun yaşadığınıza basına yansıyan görüntülere şahit oluyoruz. Burada kamuoyunun olayları iyi bilmesi lazım. Bir meslek odasına bağlı hizmet şartlarını kurallara uygulayarak yerine getiren esnaf ile kayıt dışı faaliyet gösteren kişileri ayırmamız lazım. Zaten bizim en büyük arzumuz zabıtaların denetimlerini ara vermeden, kayıt dışına göz açtırmamalarıdır. Bu mücadelede bizler her zaman siz değerli zabıtalarımızın yanındayız “ diye konuştu.

Zabıtalar ve esnaflar dostluk ve beraberliğe dikkat çekti

Burada amacın zabıtalarla esnaflar arasında dostluğu, birliği ve beraberliği göstermek olduğunu belirten esnaf Cem Çalışkan “ Öncelikle İstanbul Zabıtasının 192. yılını kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. İstanbul esnafı olarak her zaman el eleyiz. Hep beraber daha güzel işler yapacağız. Bu etkinliği sağlayan öncelikle belediye başkanımıza sonra zabıta müdürüne teşekkür ediyoruz. Burada birimler olarak farklı birimlerde olsak, sonuçta ortak çalışıyoruz. Gün içinde sahada da beraberiz. Çok güzel bir etkinlik geçiyor. Burada amaç dostluğu, birliği ve beraberliği göstermek. Burada galip gelmiş gelmemiş önemli değil. Biz burada beraber olduğumuzu gösterebiliyorsak, bunu sahaya yansıtabiliyorsak ne mutlu bize “ dedi.

“ Biz denetleyeceğiz, onlar işlerini yapacaklar, halkımız da hizmet görecek “

Böyle bir kardeşliğin ve dostluğun olması gerektiğini söyleyen Zabıta Müdür Yardımcısı Rıfat Yel “ Zabıta Haftası’nın 192. yıl dönümü kutlamalarını yapıyoruz. Bu beyanda esnaf odalarıyla bir dostluk maçı etkinliği aldık. Bugün bu amaçla sahadayız. Güzel bir maç oluyor. Tabi forvet ve golcü olarak da iş bize düşüyor. Bizde birkaç tane gol attık. Bundan sonra da devam edeceğiz. İstanbul bir yerel yönetim. Biz o yerel yönetimin yöneticileriyiz. Esnaflarımız da bu yerel yönetimde yaşayan halka hizmet eden insanlar. Dolayısıyla böyle bir kardeşlik, dostluk olması gerekiyor. Biz denetleyeceğiz, onlar işlerini yapacaklar, halkımız da hizmet görecek. Birlik beraberlik açısından güzel bir duygu “ dedi.