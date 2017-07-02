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02 Temmuz 2017 14:53

Zabıtadan mangal operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Yeşilköy sahilinde polis eşliğinde mangal operasyonu yaptı.

Zabıtadan mangal operasyonu

02 Temmuz 2017 14:53

Akşam saatlerinde sahil yolunda konuşlanan zabıta ekipleri, mangal yapan piknikçileri önce uyardı, ardından tek tek mangalları topladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, akşam saatlerinde polis eşliğinde sahilde mangal yapan vatandaşlara valilik kararıyla operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, sadece mangal değil ateşle yanan semaver ve nargileleri de topladı. Büyük bir kısmını Suriyelilerin oluşturduğu mangalcılar zaman zaman zabıtalara direnince devreye polis ekipleri girdi. Yeşilköy’den Menekşe sahiline kadar nargileler, mangallar ve semaverler toplanarak belediyeye ait araçlara yüklendi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda Yeşilköy sahilindeki tüm mangallar toplandı. Polis, ayrıca yasak olan bölgede piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.




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