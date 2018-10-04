Zabıtalar stokçulara karşı market depolarını inceledi

Arnavutköy'de zabıta ekipleri, dövizdeki yükselişi bahane ederek işletmelerin sattıkları ürünlerde fiyat artışları, gramaj oyunlarının yanı sıra stokçuluk yapmalarına karşı denetimleri arttırdı. Ekipler, ürünlerden depolara kadar her şeyi incelerken, vatandaşın cebini yakan usulsüzlüklere karşı da tutanak tuttu.

Arnavutköy'de zabıta ekipleri, dövizdeki yükselişi bahane ederek işletmelerin sattıkları ürünlerde fiyat artışları, gramaj oyunları ya da stokçuluk yapmalarına karşı denetimleri arttırdı. Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerde etiketleri, fiyatları ve marketlerin depolarını kontrol etti. Ekipler önce rafları inceledi, ardından depolara bakarak rafta bulunmayan ürün olup olmadığına baktı. Reyonlardan aldıkları ürünlerin kasadaki fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığına bakan ekipler, etiketlerdeki 1.99 ya da 8.99 fiyatlarının müşteriyi aldatıcı olduğunu belirterek satıcıyı uyardı. Dövizdeki yükselişten hareketle haksız kazanç elde etmek isteyen fırsatçılara, stokçulara göz açtırmayan ekipler, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesinde bulunan tüketicinin bilgilendirilmesi ve menfaatlerinin korunması ilkesine aykırı davranışı tespit ettikleri marketlere karşı tutanak tuttu.

Müşteri üzerinden satıcıların haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek için denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ekrem Baltacı, “Ekiplerimiz son zamanlarda aşırı fiyat artışının sebeplerini araştırmak üzere bulunuyor. Burada bir aldatmaca var mı, reyondaki fiyat ile kasadaki fiyat aynı mı çok fahiş fiyat varsa bunları tespit edip Ticaret bakanlığımıza İl Tarım Müdürlüğümüze tutanaklarla unları göndereceğiz. Depolarında olup da reyonda olmayan stokçuluk dediğimiz bir izleniyor mu bunlara, gramajlarında ürünlerin bir eksiklik var mı bunlara bakıyoruz” dedi.

“Kural neyse o şekil davranıyoruz”

Dolar artışı nedeniyle ürünlerde gereksiz fiyat artışının marketin kazancını da etkilediğini ve yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden market yetkilisi Ferhat Polat, “Biz kural neyse o şekil davranıyoruz, bizde herhangi bir sıkıntı yok. Alnımızın akıyla çıkıyoruz. Herkes kendine yakışanı yapıyor” diye konuştu.

Ürünlerde yapılan stokçuluğun ve gramaj eksikliğinin halkın cebini yaktığını söyleyen bir vatandaş ise, “İnsanlar dolar üzerinden alıyorsa tabii yansıması gayet normal ama tamamen Türkiye'de üretilen ürünlere yansıtmalarına ben fırsatçılık diyorum. Suya bile yüzde yüz zam yapmışlar. Stokçulara insaf, vicdansızlık diyorum” dedi.