Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 13:11

Zalgiris Kaunas, Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek

Zalgiris Kaunas, Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Zalgiris Kaunas, Jasikevicius ile 2 yıl daha devam edecek

17 Haziran 2017 13:11


Bu sezonu Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas’ta başarılı bir şekilde geçiren Başantrenör Sarunas Jasikevicius’un nereye gideceği belli oldu. Uzun zamandır takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Jasikevicius, yeni sezonda görevinin başında olacak. Zalgiris’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada genç çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcı ilk başantrenörlük deneyimini de Litvanya ekibinde başladı.


Litvanyalı başantrenör, Zalgiris ile bu sezon ligde şampiyon oldu. THY Euroleague’i ise 14 galibiyet, 16 mağlubiyetle 10. sırada tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!